Ястремська не змогла дотиснути Бузас Манейро у третьому колі Вімблдону

Даяна Ястремська (42) не змогла вийти у четверте коло Вімблдону. У третьому раунді змагань українка поступилася іспанці Джессіці Бузас Манейро (62).

Зустріч тривала 1 годину 23 хвилини і завершилася з рахунком 6:1, 2:6, 6:3.

Поєдинок проходив за умов сильного вітру. Перша партія Ястремській не вдалась через велику кількість власних помилок. Натомість Бузас Манейро діяла активно і, як не дивно, переграла Даяну в атакувальному тенісі – 6:1.

У другому сеті ситуація на корті змінилася. Вже українка почала більше влучати в корт, а іспанка не мала чим відповісти. Проте за рахунку 3:0 на користь Ястремської пішов дощ, і зустріч було зупинено на дві години. Після поновлення гри наша тенісистка взяла всі свої подачі й забрала другу партію – 6:2.

Невимушені помилки знову повернулися до Даяни у вирішальному сеті. У середині партії вона програла свою подачу, і так і не змогла зробити зворотній брейк. Непоганий шанс для цього був у сьомому геймі, однак подвійний брейк-пойнт Ястремської Бузас Манейро відіграла якісними першими подачами. Тож 6:3, і далі пройшла іспанка.

Jessica's Joy ✨



Jessica Bouzas Maneiro reaches her first Grand Slam fourth round, defeating Dayana Yastremska 6-1, 2-6, 6-3#Wimbledon pic.twitter.com/X3T22YnrnC — Wimbledon (@Wimbledon) July 5, 2025

За поєдинок Ястремська 3 рази подала навиліт, зробила 7 подвійних помилок та 2 брейки. Її суперниця виконала 1 ейс, 6 разів помилилася на подачі та зробила 4 брейки.

Вімблдон – Grand Slam

Вімблдон, Велика Британія, трава

Призовий фонд: £21,902,000

Третє коло, 5 липня

Джессіка Бузас Манейро (Іспанія) – Даяна Ястремська (Україна) 6:1, 2:6, 6:3

Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань іспанка зіграє з Людмилою Самсоновою (19, -).

Ястремська, зупинившись у третьому колі Вімблдону, повторила результат минулого року. Найкращим у кар'єрі для неї був виступ у 2023-му, коли Даяна дійшла до четвертого раунду змагань.

Нагадаємо, що у першому колі британського мейджору Ястремська обіграла другу ракетку світу американку Коко Гофф. У надскладному матчі другого раунду змагань українка перемогла росіянку Анастасію Захарову (95).

Напередодні третє коло Вімблдону не зуміла подолати й Еліна Світоліна (13). Перша ракетка України поступилася на цій стадії бельгійці Елізе Мертенс (23). В одиночному розряді турніру не залишилося жодної українки.