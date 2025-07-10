Сабалєнка відправляється додому: визначилася перша фіналістка Вімблдону

Американка Аманда Анісімова (12) обіграла "нейтральну" першу ракетку світу Аріну Сабалєнку і вийшла у фінал Вімблдону.

Зустріч тривала 2 години 38 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 4:6, 6:4.

У третьому сеті першою зробила брейк представниця Білорусі, однак потім програла дві свої подачі поспіль. При подачі на матч Анісімової Сабалєнка все ж змогла відіграти один матч-пойнт і зробити зворотній брейк – 5:4. Проте в наступному своєму геймі уже потрійний матч-пойнт Аманди білоруска нейтралізувати не зуміла.

"The moment of this young woman's life" 👏



Amanda Anisimova completes an extraordinary semi-final to defeat No.1 seed Aryna Sabalenka 6-4, 4-6, 6-4 and book her spot in her first ever #Wimbledon final 💥



Take. A. Bow. ♥️ pic.twitter.com/WexH4VL2k2 — Wimbledon (@Wimbledon) July 10, 2025

За поєдинок Анісімова 2 рази подала навиліт, зробила 5 подвійних помилок та 4 брейків. Її суперниця виконала 6 ейсів, 4 рази помилилася на подачі та зробила 3 брейки.

Вімблдон – Grand Slam

Вімблдон, Велика Британія, трава

Призовий фонд: £21,902,000

Півфінал, 10 липня

Аманда Анісімова (США) – Аріна Сабалєнка (-) 6:4, 4:6, 6:4

Суперниці провели дев'яту очну зустріч, шість виграшів на рахунку американки. У вирішальному матчі змагань Анісімова зіграє з переможницею матчу між Ігою Швьонтек (4, Польща) та Беліндою Бенчич (35, Швейцарія).

Аманда вперше у кар'єрі вийшла у фінал турніру Grand Slam.

Нагадаємо, що у чоловічих півфіналах на Вімблдоні зіграють Тейлор Фрітц (США) – Карлос Алькарас (Іспанія) та Яннік Сіннер (Італія) – Новак Джокович (Сербія).