Сабалєнка відправляється додому: визначилася перша фіналістка Вімблдону
Американка Аманда Анісімова (12) обіграла "нейтральну" першу ракетку світу Аріну Сабалєнку і вийшла у фінал Вімблдону.
Зустріч тривала 2 години 38 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 4:6, 6:4.
У третьому сеті першою зробила брейк представниця Білорусі, однак потім програла дві свої подачі поспіль. При подачі на матч Анісімової Сабалєнка все ж змогла відіграти один матч-пойнт і зробити зворотній брейк – 5:4. Проте в наступному своєму геймі уже потрійний матч-пойнт Аманди білоруска нейтралізувати не зуміла.
За поєдинок Анісімова 2 рази подала навиліт, зробила 5 подвійних помилок та 4 брейків. Її суперниця виконала 6 ейсів, 4 рази помилилася на подачі та зробила 3 брейки.
Аманда Анісімова (США) – Аріна Сабалєнка (-) 6:4, 4:6, 6:4
Суперниці провели дев'яту очну зустріч, шість виграшів на рахунку американки. У вирішальному матчі змагань Анісімова зіграє з переможницею матчу між Ігою Швьонтек (4, Польща) та Беліндою Бенчич (35, Швейцарія).
Аманда вперше у кар'єрі вийшла у фінал турніру Grand Slam.
Нагадаємо, що у чоловічих півфіналах на Вімблдоні зіграють Тейлор Фрітц (США) – Карлос Алькарас (Іспанія) та Яннік Сіннер (Італія) – Новак Джокович (Сербія).