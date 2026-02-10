Сьоме золото Клебо, епічний рекорд Фонтани, провал Шиффрін: підсумки Олімпіади за 10 лютого

10 лютого, у четвертий день XXV зимових Олімпійських ігор в Мілані та Кортіна-д'Ампеццо було розіграно 9 комплектів нагород. Медальна скарбничка України, на жаль, залишається порожньою.

Читайте також : Відео Фото XXV зимові Олімпійські ігри 2026 року: усе найцікавіше про головні спортивні змагання чотириріччя

Перші нагороди вівторка розігрувалися у шорт-треку, в змішаній естафеті. Чемпіонами Олімпіади став квартет збірної Італії, який у фіналі А випередив команди Канади та Бельгії.

35-річна італійка Аріана Фонтана стала першою спортсменкою в історії, яка здобула нагороди на шести Олімпіадах поспіль. Фонтана завоювала свою першу олімпійську медаль у 2006 році, здобувши бронзу в естафеті в Турині. Потім була особиста бронза у Ванкувері, і по три медалі на кожній з наступних Олімпіад – у Сочі, Пхьончхані та Пекіні. На рахунку Аріани – 12 медалей, серед яких – три золоті.

Аріана Фонтана Getty images

Незвична ситуація сталася трохи раніше, під час фіналу В, в якому розігрувалися місця з п'ятого по восьме. Збірна Нідерландів встановила олімпійський рекорд, пробігши дистанцію майже на 3,5 секунди швидше, ніж майбутні олімпійські чемпіони, італійці. Однак це досягнення нічого, крім певної моральної сатисфакції та п'ятого місця, нідерландцям не принесло.

Шорт-трек. Змішана естафета

Італія – 2:39.019 Канада – +0.239 Бельгія – +0.334

Лижниці збірної Швеції Лінн Сван, Йонна Сундлінг і Майя Дальквіст саме в такому порядку зайняли весь п'єдестал пошани у жіночому спринті класикою. Для Сван це перша олімпійська медаль, Сундлінг же ставала чемпіонкою в цьому виді програми чотири роки тому в Пекіні.

Лінн Сван Getty images

Наразі у двох лижних гонках жіночої програми, що вже відбулися, шведки здобули 5 медалей з шести. У скіатлоні "золото" і "срібло" дісталося, відповідно, Фріді Карлссон та Еббі Андерссон.

У кваліфікації спринта брали участь четверо українок – Анастасія Нікон, Софія Шкатула, Єлизавета Нопрієнко та Дарина Мигаль. Найкращою стала Нікон, яка посіла 59 місце. У Шкатули, Нопрієнко та Мигаль 64, 81 і 83 місця відповідно. Оскільки у фінал з кваліфікації виходять 30 найкращих, то до нього наші лижниці не потрапили.

Лижні гонки. Жінки, спринт, класичний стиль

Лінн Сван (Швеція) – 4:03.05 Йонна Сундлінг (Швеція) – +1.59 Майя Дальквіст (Швеція) – +4.83

Другим золотим мультимедалістом Олімпіади в Італії став норвезький лижник Йоханнес Клебо. 10 лютого він виграв чоловічий спринт класичним стилем, а двома днями раніше став чемпіоном у скіатлоні. Для Клебо це сьоме "золото" Олімпійських ігор, він знаходиться за крок до повторення рекорду зимових ОІ, який ділять його співвітчизники Уле Ейнар Бьорндален, Маріт Бьорген і Гунде Сван (8 нагород найвищого гатунку).

Йоханнес Клебо Getty images

"Срібло" у спринті здобув американець Бен Огден, "бронза" – у співвітчизника Клебо Оскара Опстада Віке.

Брали участь у кваліфікації спринта двоє українців. Дмитро Драгун посів 60 місце, а Олександр Лісогор став 70-м. До тридцятки фіналістів їм пробитися не вдалося.

Лижні гонки. Чоловіки, спринт, класичний стиль

Йоханнес Клебо (Норвегія) – 3:39.74 Бен Огден (США) – +0.87 Оскар Опстад Віке (Норвегія) – +6.81

Фрістайліст із Норвегії Бірк Рууд виграв змагання зі слоупстайлу серед чоловіків. Чотири роки тому він ставав чемпіоном у бігейрі, а ось тепер переміг у суміжній дисципліні. Цікаво, що Бірка та його співвітчизника, тенісиста Каспера Рууда, часто вважають родичами, але це неправда.

Бірк Рууд Getty images

Алекс Голл програв Рууду трохи більше пів бала та став другим, а третє місце посів новозеландець Лука Харрінгтон.

Фрістайл. Чоловіки, слоупстайл

Бірк Рууд (Швейцарія) – 86.28 Алекс Голл (США) – 85.75 Лука Харрінгтон (Нова Зеландія) – 85.15

Австрійські гірськолижниці Аріане Редлер і Катаріна Хубер стали авторками серйозної несподіванки. Вони завоювали золото в командній комбінації, на 0,05 секунди випередивши німкень Кіру Вайдле та Емму Айхер. Бронзові медалі отримав другий американський дует, Жаклін Вайлз/Пола Мольцан.

Аріане Редлер Getty images

Головними фаворитками змагань вважалася перша американська пара зірок: Брізі Джонсон/Мікаела Шиффрін. Джонсон добре виконала свою роботу, вигравши швидкісний спуск. Однак 15 місце Шиффрін у слаломі перекреслило всі надії дуету на нагороди – лише 4 місце.

Гірськолижний спорт. Жінки, командна комбінація

Аріане Редлер/Катаріна Хубер (Австрія) – 2:21.66 Кіра Вайдле/Емма Айхер (Німеччина) – +0.05 Жаклін Вайлз/Пола Мольцан (США) – +0.25

Біатлонну індивідуальну гонку у чоловіків виграв норвежець Йоган Олав Ботн. Спортсмен, який минулий сезон провів у другому дивізіоні світового біатлону, на Кубку IBU, дуже впевнено виглядає у поточному сезоні в еліті. В індивідуалці Ботн блискуче впорався з чотирма вогневими рубежами й, як наслідок, здобув золоту медаль.

Другим став головний фаворит гонки, француз Ерік Перро, третім – співвітчизник Ботна, Стурла Легрейд. Після здобуття першої в кар'єрі олімпійської медалі Легрейд несподівано розплакався й зізнався, що зрадив своїй коханій, в чому зізнався їй перед стартом Ігор.

З чотирьох українців, які брали участь у гонці, найвищу позицію посів Дмитро Підручний. Капітан нашої збірної у непрофільній для себе дисципліні став 18-м із трьома промахами (всі – на другому вогневому рубежі). Віталій Мандзин посів 28 позицію (4 промахи), Антон Дудченко – 35-ту (1), Тарас Лесюк – 65-ту (4).

Біатлон. Чоловіки, індивідуальна гонка

Йоган Олав Ботн (Норвегія) (0) – 51:31.5 Ерік Перро (Франція) (1) – +14.8 Стурла Легрейд (Норвегія) (1) – +48.3

Німкеня Юлія Таубіц стала чемпіонкою Ігор у змаганнях саночниць-одиночниць. Срібною призеркою стала латвійська спортсменка Еліна Бота, "бронза" в активі американка Ешлі Фаркарсон.

Українки Юліанна Туницька та Олена Смага посіли, 18 та 20 місця з відставанням, відповідно у 4 та 5 секунд від переможниці.

Санний спорт. Жінки, одномісні сани

Юлія Таубіц (Німеччина) – 3:30.625 Еліна Бота (Латвія) – +0.918 Ешлі Фаркарсон (США) – +0.957

Визначилися перші володарі нагород у керлінгу. В міксті чемпіонство виборола збірна Швеції, яка у важкому фінальному матчі обіграла команду США з рахунком 6:5. Шведи здобули 13 олімпійську медаль у керлінгу й за цим показником країна лідирує у світі в керлінгу.

Збірна Швеції з керлінгу (мікст) Getty images

Бронзові медалі дісталися італійцям. Господарі змагань трохи раніше перемогли британців – 5:3. Збірна Великої Британії дуже впевнено провела груповий раунд, зазнавши лише однієї поразки, однак у підсумку залишилася без медалей.

Керлінг. Мікст

Швеція США Італія

У мікстових змаганнях зі стрибків з трампліна перемогли головні фаворити змагань, словенці, на чолі з зірковими братом і сестрою – Доменом і Нікою Превц. Перевага збірної Словенії над командами Норвегії та Японії, які здобули "срібло" та "бронзу", склала більше 30 очок, що дуже багато для цього виду спорту.

Читайте також : ДОМЕНатор світових стрибків зі славетної сім’ї. Історія Домена Превца

Зазначимо, що Ніка Превц додала золоту нагороду до срібної в індивідуальних змаганнях на нормальному трампліні. Її брат на Іграх-2026 здобув першу для себе медаль.

Стрибки з трампліна. Мікст

Словенія – 1069.2 Норвегія – 1038.3 Японія – 1034.0

Виступи українців

21-річний Кирило Марсак встановив особистий рекорд у короткій програмі фігуристів, набравши 86.89 балів. Завдяки цьому херсонець гарантував собі участь у довільній програмі, до якої потрапляють 24 найкращі фігуристи після першого прокату.

Довільна програма у фігуристів-одиночок відбудеться 13 лютого, володарі олімпійських медалей визначаться за сумою двох виступів.

Скандал навколо "шолома пам'яті" скелетоніста Владислава Гераскевича, на якому зображені вбиті Росією українські спортсмени, набирає обертів. МОК запропонував Гераскевичу одягнути чорну пов'язку на знак трауру замість цього шолома, однак Владислав відмовився, і на старт чергового тренування його знову вдягнув.

Сам спортсмен вважає, що не порушував жодних правил МОК, і, незважаючи на можливість дискваліфікації, планує продовжити одягати шолом.

Санкарка Олена Смага підтримала колегу по збірній, після третього заїзду на одномісних санях показавши рукавичку з написом "Пам'ять не є порушенням".

Олена Смага Getty images

Медальний залік

Після чотирьох днів Олімпіади у медальному заліку продовжує лідирувати збірна Норвегії з 6 золотими, 2 срібними та 4 бронзовими нагородами. За ними йдуть команди Німеччини та Швеції, в обох збірних ідентичні показники (3-2-1).

Тим часом, одразу в декількох володарів олімпійських нагород медалі розвалилися просто під час святкувань. В деяких випадках медалі відірвалися від стрічки, а іноді – взагалі розпалися на шматки. Медалі було замінено й головний директор Олімпіади Андреа Франчізі заявив, що оргкомітет працює над вирішенням проблеми.

Читайте також : Детальний розклад виступу українських спортсменів на Олімпійських іграх-2026

11 лютого, у п'ятий день Олімпійських ігор, буде розіграно 8 комплектів нагород.