Збірна Швеції перемогла команду США у фіналі серед змішаних пар, здобувши своє третє золото на ОІ-2026

У вівторок, 10 лютого, на Олімпійських іграх 2026 відбувся фінальний матч у змаганнях з керлінгу серед змішаних пар, у якому збірна Швеції перемогла команду США.

Зустріч завершилася з рахунком 6:5.

Команди йшли нона в ногу до останнього, 8-го енду, у якому скандинави переграли суперника 2:0.

Для Швеції, яка після цього успіху стала лідером серед усіх країн у змаганнях з керлінгу (13 нагород), ця медаль стала третьою золотою на Іграх-2026, загалом в їх активі вже 3 золота, 2 срібла та 1 бронза, наразі у медальному заліку вони ділять друге місце зі збірною Німеччини.

Олімпійські ігри-2026. Керлінг

Фінал, змішані пари, 10 лютого

Швеція – США 6:5

Нагадаємо, у матчі за бронзу команда Італії перемогла Велику Британію.

