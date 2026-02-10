Українська правда
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Збірна Швеції перемогла команду США у фіналі серед змішаних пар, здобувши своє третє золото на ОІ-2026

Олексій Мурзак — 10 лютого 2026, 21:19
Getty Images

У вівторок, 10 лютого, на Олімпійських іграх 2026 відбувся фінальний матч у змаганнях з керлінгу серед змішаних пар, у якому збірна Швеції перемогла команду США.

Зустріч завершилася з рахунком 6:5.

Команди йшли нона в ногу до останнього, 8-го енду, у якому скандинави переграли суперника 2:0.

Для Швеції, яка після цього успіху стала лідером серед усіх країн у змаганнях з керлінгу (13 нагород), ця медаль стала третьою золотою на Іграх-2026, загалом в їх активі вже 3 золота, 2 срібла та 1 бронза, наразі у медальному заліку вони ділять друге місце зі збірною Німеччини.

Олімпійські ігри-2026. Керлінг
Фінал, змішані пари, 10 лютого

Швеція – США 6:5

Нагадаємо, у матчі за бронзу команда Італії перемогла Велику Британію.

Слідкуйте за текстовою трансляцією четвертого змагального дня на Олімпійських іграх 2026. Розклад медальних стартів, а також виступів українців ви можете детальніше переглянути за посиланням.

Олімпійські ігри-2026 керлінг

Олімпійські ігри-2026

