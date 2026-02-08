Українська правда
Зимові Олімпійські ігри-2026

Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Лижні гонки. Клебо завоював своє шосте олімпійське золото

Олег Дідух — 8 лютого 2026, 14:34
Лижні гонки. Клебо завоював своє шосте олімпійське золото
Йоханнес Клебо
Getty Images

Норвезький лижник Йоханнес Клебо став олімпійським чемпіоном Ігор 2026 року у скіатлоні 10+10 км. Для нього це шосте олімпійське золото в кар'єрі.

На фініші норвежець випередив француза Матеса Деложа та свого партнера по команді Мартіна Льовстрьома Ньєнгета. Зазначимо, що Делож по ходу дистанції виїхав за межі траси, "зрізавши" поворот, тому може отримати дискваліфікацію.

Оновлено: протест з приводу дискваліфікації відхилено. Деложа затвердили в статусі срібного призера.

Україну в цій гонці представляли два спортсмени – Олександр Лісогор і Дмитро Драгун. Вони посіли 53 і 59 і місця відповідно.

Українські лижники зуміли фінішувати в чоловічому скіатлоні на Олімпіаді вперше з 2010 року. В 2014 році вітчизняні спортсмени в цьому виді програми не стартували, а в 2018 і 2022 роках їх знімали як колових. Зазначимо, що порівняно з попередніми Олімпіадами чоловчий скіатлон скоротили з 30 до 20 км.

Підсумкові результати:

Напередодні жіночий скіатлон завершився перемогою шведки Фріди Карлссон. Наступні комплекти нагород у лижних гонках будуть розіграні у вівторок, 10 лютого, коли відбудуться особисті спринти класикою.

