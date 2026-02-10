Українська правда
Всупереч забороні МОК: Гераскевич вийшов у "шоломі пам'яті" на тренування Олімпіади-2026

Софія Кулай — 10 лютого 2026, 15:21
Всупереч забороні МОК: Гераскевич вийшов у шоломі пам'яті на тренування Олімпіади-2026
Владислав Гераскевич
Getty Images

Владислав Гераскевич вирішив піти наперекір рішенню Міжнарожного олімпійського комітету, який заборонив йому використання шолому із зображеннями убитих українських спортсменів.

27-річний скелетоніст одягнув його на чергове тренування, де показав другий найкращий час (56.40). Владислав поступився лише британцю Метту Вестону (56.11).

Владислав Гераскевич у шоломі пам'яті
Владислав Гераскевич у "шоломі пам'яті"
Сергій Захарченко/Суспільне Спорт

Нагадаємо, що МОК нібито "пішов на компроміс" Владиславу, запропонувавши йому одягнути чорну пов'язку замість цього шолому. За словами представника МОК Марка Адамса, усі можуть висловлювати себе як завгодно в інших місцях, але на змаганнях потрібно дотримуватись нейтральності.

На заборону МОК негативно відреагувала титулована фехтувальниця Ольга Харлан. Також позицію та вчинок Гераскевича підтримав Володимир Зеленський. Легенда НХЛ Домінік Гашек також став на захист українського скелетоніста.

Як інформував НОК України, у вівторок, 10 лютого, о 17:30 у центрі Кортіни-д'Ампеццо (біля олімпійських кілець) відбудеться пресконференція за участі Владислава Гераскевича та представників українського НОК, аби відповісти на усі запитання медіа щодо даної ситуації.

