Норвежець Рууд Бірк виграв золото у слоупстайлі на Олімпіаді-2026

У вівторок, 10 лютого, на Олімпійських іграх 2026 відбувся розіграш нагород у змаганнях зі слопстайлу серед чоловіків.

Золоту медаль виборов представник Норвегії Рууд Бірк. У першій спробі він продемонстрував найкращий результат, набравши 86,28 балів. Зазначимо, що для нього це друга олімпійська медаль у кар'єрі. У Пекіні-2022 норвежець виборов золото в дисципліні біг-ейр, а у слоупстайлі тоді посів п'яте місце.

Срібним призером став американець Алекс Голл, а бронзу здобув Лука Херрінгтон з Нової Зеландії.

Фристайл. Фінал у слоупстайлі (чоловіки)

1. Рууд Бірк (Норвегія) – 86.28

2. Алекс Голл (США) – 85.75

3. Лука Херрінгтон (Нова Зеландія) – 85.15

Ця золота медаль стала четвертою для Норвегії на Олімпійських іграх 2026 та сьомою загалом.

Рууд Бірк – дворазовий чемпіон світу та дворазовий чемпіон Всесвітніх екстремальних ігор у біг-ейрі.

Нагадаємо, що у жіночому турнірі зі слопстайлу чемпіонкою стала швейцарка Матільда Гремо, яка позбавила китаянку Ейлін Гу можливості виграти третє золото на Олімпійських іграх.

