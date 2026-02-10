Українська правда
Норвежець Рууд Бірк виграв золото у слоупстайлі на Олімпіаді-2026

Сергій Шаховець — 10 лютого 2026, 14:56
Рууд Бірк
Insrtagram Рууда Бірка

У вівторок, 10 лютого, на Олімпійських іграх 2026 відбувся розіграш нагород у змаганнях зі слопстайлу серед чоловіків.

Золоту медаль виборов представник Норвегії Рууд Бірк. У першій спробі він продемонстрував найкращий результат, набравши 86,28 балів. Зазначимо, що для нього це друга олімпійська медаль у кар'єрі. У Пекіні-2022 норвежець виборов золото в дисципліні біг-ейр, а у слоупстайлі тоді посів п'яте місце.

Срібним призером став американець Алекс Голл, а бронзу здобув Лука Херрінгтон з Нової Зеландії.

Фристайл. Фінал у слоупстайлі (чоловіки)

  • 1. Рууд Бірк (Норвегія) – 86.28
  • 2. Алекс Голл (США) – 85.75
  • 3. Лука Херрінгтон (Нова Зеландія) – 85.15

Ця золота медаль стала четвертою для Норвегії на Олімпійських іграх 2026 та сьомою загалом.

Рууд Бірк – дворазовий чемпіон світу та дворазовий чемпіон Всесвітніх екстремальних ігор у біг-ейрі.

Нагадаємо, що у жіночому турнірі зі слопстайлу чемпіонкою стала швейцарка Матільда Гремо, яка позбавила китаянку Ейлін Гу можливості виграти третє золото на Олімпійських іграх.

Слідкуйте за текстовою трансляцією четвертого змагального дня на Олімпійських іграх 2026. Розклад медальних стартів, а також виступів українців ви можете детальніше переглянути за посиланням.

