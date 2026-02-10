Виграв олімпійську медаль і зізнався у зраді: зірковий норвезький біатлоніст розплакався під час інтерв'ю
Стурла Легрейд
Bildbyrån
Норвезький біатлоніст Стурла Легрейд, який виграв бронзову медаль Олімпійських ігор-2026 в індивідуальній гонці, зізнався, що зрадив своїй коханій.
Слова атлета та відеофрагмент інтерв'ю наводить норвезький мовник NRK.
"Це моя перша олімпійська медаль, і я хочу подякувати всім, хто допомагав мені на цьому шляху", – сказав він.
Однак потім він змінив тему і дав волю емоціям, зізнавшись у зраді.
"Півроку тому я зустрів любов свого життя. Найкрасивішу, найпрекраснішу людину в світі. А три місяці тому я зробив найбільшу помилку в своєму житті – зрадив їй. Я розповів їй про це тиждень тому. Це був найгірший тиждень у моєму житті.
Я впевнений, що зараз багато хто дивиться на мене іншими очима. Я не зовсім розумію навіщо кажу це тут і зараз, але спорт останніми днями відійшов для мене на другий план", – зізнався Легрейд, а потім розплакався.
Нагадаємо, в сезоні 2025/2026 норвежець здобув великий Кришталевий глобус за перемогу в загальному заліку Кубку світу.
