Зимові Олімпійські ігри-2026

Таубіц здобула золото в одномісних санях, Туницька та Смага – у двадцятці найкращих

Олександр Булава — 10 лютого 2026, 20:17
НОК України

У вівторок, 10 лютого, завершились змагання у жіночих одномісних санах в межах Зимових Олімпійських Ігор-2026, де виступали й українські спортсмени.

Україну представляли Юліанна Туницька та Олена Смага, які за сумою чотирьох спусків потрапили у двадцятку найкращих – 18-те та 20-те місце відповідно.

Золоту нагороду виборола німкеня Юлія Таубіц, яка випередила латвійку Еліну Боту на 0.918 секунди. Бронзу здобула американка Ешлі Фаркарсон.

Олімпійські Ігри-2026

Одномісні сани

  1. Юлія Таубіц (Німеччина) – 3:30.625
  2. Еліна Бота (Латвія) +0.918
  3. Ешлі Фаркарсон (США) +0.957

18. Юліанна Туницька (Україна) +4.198
20. Олена Смага (Україна) +5.063

Нагадаємо, напередодні Андрій Мандзій побив рекорд України в чоловічих санях на ОІ.

Слідкуйте за усіма найцікавішими подіями змагального дня Олімпійських ігор у текстовій онлайн-трансляції.

