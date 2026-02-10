Таубіц здобула золото в одномісних санях, Туницька та Смага – у двадцятці найкращих
У вівторок, 10 лютого, завершились змагання у жіночих одномісних санах в межах Зимових Олімпійських Ігор-2026, де виступали й українські спортсмени.
Україну представляли Юліанна Туницька та Олена Смага, які за сумою чотирьох спусків потрапили у двадцятку найкращих – 18-те та 20-те місце відповідно.
Золоту нагороду виборола німкеня Юлія Таубіц, яка випередила латвійку Еліну Боту на 0.918 секунди. Бронзу здобула американка Ешлі Фаркарсон.
Олімпійські Ігри-2026
Одномісні сани
- Юлія Таубіц (Німеччина) – 3:30.625
- Еліна Бота (Латвія) +0.918
- Ешлі Фаркарсон (США) +0.957
…
18. Юліанна Туницька (Україна) +4.198
20. Олена Смага (Україна) +5.063
Нагадаємо, напередодні Андрій Мандзій побив рекорд України в чоловічих санях на ОІ.
