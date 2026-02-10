Марсак з особистим рекордом гарантував вихід у довільну програму Олімпіади-2026

21-річний українець Кирило Марсак виступив у короткій програмі Олімпійських ігор-2026.

За свій виступ він отримав 86.89 балів, що стало особистим рекордом спортсмена. Він покращив попередній рекорд на 10 балів, який спортсмен встановив на чемпіонаті Європи.

Кирило достроково гарантував собі вихід у довільну програму Олімпіади-2026.

Зазначимо, що поточний сезон став для Марсака одним із найуспішніших у кар'єрі. Він продемонстрував стабільно високий рівень виконання технічних елементів, що дозволило здобути олімпійську квоту на кваліфікаційних змаганнях у Пекіні. А виступ на чемпіонаті Європи завершився історичним для України результатом – восьмим місцем, найкращим показником за останні 26 років.

