Марсак з особистим рекордом гарантував вихід у довільну програму Олімпіади-2026

Олександр Булава — 10 лютого 2026, 21:29
Кирило Марсак
21-річний українець Кирило Марсак виступив у короткій програмі Олімпійських ігор-2026.

За свій виступ він отримав 86.89 балів, що стало особистим рекордом спортсмена. Він покращив попередній рекорд на 10 балів, який спортсмен встановив на чемпіонаті Європи.

Кирило достроково гарантував собі вихід у довільну програму Олімпіади-2026.

Зазначимо, що поточний сезон став для Марсака одним із найуспішніших у кар'єрі. Він продемонстрував стабільно високий рівень виконання технічних елементів, що дозволило здобути олімпійську квоту на кваліфікаційних змаганнях у Пекіні. А виступ на чемпіонаті Європи завершився історичним для України результатом – восьмим місцем, найкращим показником за останні 26 років.

Слідкуйте за текстовою трансляцією змагального дня на Олімпійських іграх 2026. Розклад медальних стартів, а також виступів українців ви можете детальніше переглянути за посиланням.

