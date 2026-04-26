Олімпійські чемпіони з рук Макрона отримають орден Почесного легіону

Перемоги на Зимових Олімпійських іграх у Мілані-Кортіні 2026 року увійдуть в історію французького спорту. На знак визнання важливості цього досягнення президент Франції Емманюель Макрон нагородить олімпійських чемпіонів орденом Почесного легіону.

Як зазначено у трьох декретах, опублікованих в Офіційному журналі ( № 0096 від 23 квітня 2026 року, Квентін Фійон-Майє буде призначений офіцером, а Каміль Бене, Фаб'єн Клод, Лу Жанмонно, Осеан Мішелон, Ерік Перро, Емільєн Жаклен та Джулья Сімон будуть призначені кавалерами, так само як і видатний паралімпійський лижник Карл Табуре.

Вже посвячений у кавалери у 2022 році після своїх подвигів у Пекіні Фійон-Майє, який здобув ще одну чисту перемогу в Мілан-Кортіна (золоті медалі у змішаній естафеті, спринті та чоловічій естафеті, а також бронза в мас-старті), є єдиним спортсменом у цьому році, якого було підвищено до звання офіцера Почесного легіону.

Церемонія пройде 29 квітня в Єлисейському палаці.

Зазначимо, що є випадки, коли орден Почесного легіону забирали. Серед спортсменів таке сталося з Ленсом Армстронгом (велоспорт), який визнав своє зловживання допінгом, і Бруно Мартіні (гандбол) – був засуджений за розбещені дії з неповнолітньою.

Орден Почесного легіону також втрачали експрезидент Франції Ніколя Саркозі та відомий актор Жерар Депардьє.

Орден Почесного легіону (фр. Ordre national de la Légion d'honneur) – найвища нагорода у Франції, яку присуджує президент республіки за військові або цивільні заслуги (найвища нагорода за цивільні заслуги).

