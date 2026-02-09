Гераскевич провів тренування на ОІ-2026 у шоломі з загиблими атлетами, яких убили росіяни

27-річний скелетоніст Владислав Гераскевич з'явився на Олімпіаді-2026 у шоломі з зображенням українських атлетів, які загинули внаслідок російського вторгнення.

У ньому спортсмен провів перші тренування перед стартами на Іграх у Мілані. Гераскевич заявив, що деякі з них були його друзями.

"Шолом досить особливий на цю Олімпіаду. На цьому шоломі зображені деякі спортсмени, які загинули за останні чотири роки. Деякі з них були також членами олімпійського руху, олімпійської родини; дехто – просто дітьми, які потрапили під російські обстріли. Це були люди, які були все життя тісно пов'язані зі спортом, вболівали за нас, були нашими друзями", – сказав Гераскевич у коментарі для Суспільного.

Зазначимо, що під час тренувальної сесії у першій спробі Владислав показав п'ятий результат (56,47 секунди), а у другій – став третім, подолавши дистанцію за 56,58 секунди.

Третій та четвертий тренувальні заїзди відбудуться вже 10 лютого, а пʼятий і шостий – 11-го. Перший його змагальний старт розпочнеться 12 лютого о 10:30 за Києвом.

Загалом для Гераскевича це третя Олімпіада у кар'єрі. На Іграх-2018 він став 12-м, а в Пекіні-2022 – 18-м.

Нагадаємо, що раніше Владислав повідомляв, що отримував попередження від МОК з вимогою утриматися від будь-яких публічних протестів проти російської агресії під час Ігор.

