Висловлюватися можна в інших місцях: МОК запропонував Гераскевичу надіти чорну пов'язку замість "шолому пам'яті" на Олімпіаді-2026

Софія Кулай — 10 лютого 2026, 13:31
Висловлюватися можна в інших місцях: МОК запропонував Гераскевичу надіти чорну пов'язку замість шолому пам'яті на Олімпіаді-2026
Владислав Гераскевич
Getty Images

Представник Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Марк Адамс роз'яснив заборону "шолому пам'яті" українського скелетоніста Владислава Гераскевича, пояснивши це тим, що це суперечить правилам Олімпійських ігор-2026.

Його промову цитує Суспільне Спорт.

За його словами, Гераскевичу "зроблять вийняток" із правил і "дозволять носити чорну пов'язку" на Олімпійаді-2026. У МОК таке рішення називають "альтернативним варіантом", і стверджують, що таким чином "частково йдуть на компроміс".

"МОК повністю розуміє бажання спортсменів вшанувати пам'ять друзів, які загинули в тому конфлікті. Він робив це під час тренувань, а також висловлював свої почуття в соціальних мережах, але ми сказали, що цей шолом суперечить правилам", – заявив Адамс.

Також представник Комітету наголосив, що змагання повинні залишатись максимально нейтральними.

"Існують правила, які зрозумілі всім національним олімпійським комітетам. Люди можуть подавати запит на виняток, але для цього має бути вагома причина. Якщо причина вагома – її розглянуть. Люди можуть висловлювати себе як завгодно в інших місцях. Щодо свободи слова – усі спортсмени абсолютно вільні висловлювати свою думку з будь-якого питання в соціальних мережах", – додав Марк Адамс.

Також НОК України опублікував відповідь МОК після надсилання офіційного листа із вимогою дозволити використання шолому Гераскевичу.

У вівторок, 10 лютого, о 17:30 у центрі Кортіни-д’Ампеццо (біля олімпійських кілець) відбудеться пресконференція за участі Владислава Гераскевича та представників НОК України, аби відповісти на усі запитання медіа щодо даної ситуації.

Нагадаємо, що на особливому шоломі Гераскевича зображені українські спортсмени, яких убила Росія. У ньому він вже провів перші тренування на Іграх-2026.

Такий вчинок та позицію скелетоніста підтримав сам Володимир Зеленський. Легенда НХЛ Домінік Гашек також став на захист українського спортсмена.

