Сидьорко з національним рекордом не змогла пробитись до чвертьфіналу змагань з шорт-треку на 500 м

Українська шорттрекістка та прапороносиця Єлизавета Сидьорко не зуміла вийти до чвертьфіналу на дистанції 500 метрів у межах Олімпійських ігор-2026.

Українка посіла четверте місце в 6 забігу та достроково втратила шанси на кваліфікацію в наступний раунд змагань.

Час українки склав 43,337 секунди, що є національним рекордом на цій дистанції. Раніше найшвидшою українкою у жіночому шорт-треку на 500 метрів була Софія Власова з результатом 43,5 секунди.

За регламентом до чвертьфіналу виходять дві найкращі з восьми забігів та чотири кращих третіх місця.

Перше місце в забігу посіла чинна чемпіонка світу, бельгійка, Ханна Десмет, а другою стала триразова чемпіонка Олімпіад Чхве Мін Джон з Південної Кореї.

На цьому для українки не завершуються змагання, вже 14 лютого на неї очікують попередні забіги на дистанції 1000 метрів, а 20 лютого – змагання на 1500 метрів.

Слідкуйте за усіма найцікавішими подіями четвертого змагального дня Олімпійських ігор у текстовій онлайн-трансляції.