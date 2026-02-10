Українська правда
Українські лижники не пройшли кваліфікацію особистого спринта на Олімпіаді

Олег Дідух — 10 лютого 2026, 11:30
Олександр Лісогор
Getty Images

Українські лижники не зуміли пробитися до стадії плейоф особистого спринта класикою на зимових Олімпійських іграх 2026 року в Італії. Нашу країну представляли два спортсмени – Дмитро Драгун і Олександр Лісогор, які посіли 60 та 70 місця відповідно.

Кваліфікацію проходять 30 кращих, які у чвертьфіналі розбиваються на 5 забігів по 6 гонщиків. На старт кваліфікації вийшли 95 спортсменів.

Перемогу в кваліфікації здобув норвежець Йоханнес Клебо. Він випередив американця Бена Огдена та француза Жюля Шаппаза.

Результати кваліфікації:

Забіги стадії плейоф розпочнуться о 12:45 за київським часом. Українські жінки подолати кваліфікацію також не зуміли.

Нагадаємо, у неділю Клебо виграв скіатлон, для нього це шосте олімпійське золото в кар'єрі.

Олімпійські ігри 2026 Лижні перегони

