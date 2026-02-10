ДОМЕНатор світових стрибків зі славетної сім’ї. Історія Домена Превца

"Щосезону зі мною мусить трапитися щось схоже. Сподіваюся, свій ліміт падінь на цей сезон я уже вичерпав", – сказав Домен Превц, стоячи перед камерами із розбитим обличчям 25 листопада минулого року після того, як впав у тренуванні перед змаганнями Кубку світу в Фалуні.

Кар'єра словенця – це дійсно шлях із взлетів і падінь (у прямому та переносному сенсі), форс-мажорів, розчарувань і невезіння. І тут хочеш-не хочеш, а повіриш у щось надприродне, в долю, в карму, і в існування якихось лімітів невезіння, які визначають якісь вищі сили.

Сподівання Превца справдилися лише наполовину. На щастя, падінь у поточному сезоні більше не було, проте невезіння не покинуло Домена. Воно знову нагадало про себе рівно через 2 місяці після того інциденту – в останній день польотного чемпіонату світу, коли розігрувався командний турнір.

Домен Превц Skijumping.pl

Кінцівка першої спроби, норвежець Маріус Ліндвік сидить на стартовій лавці та готується виконувати свій стрибок. І тут з-за нього виїжджає чиясь пара лиж, яка стрімко набирає швидкість і відправляється у свій автономний політ, на щастя, не задівши нікого зі спортсменів і персоналу.

Це лижі словенської марки "Slatnar", тому одразу виникли підозри, що належать вони саме Превцу, який мав виконувати свій стрибок незабаром після Ліндвіка. І це припущення дійсно виявилося правильним.

Домен у той момент проходив передстартовий технічний контроль костюму, і спер лижі на кабінку, в якій і проходить сама процедура. Саме звідти вони й відправилися в свою самостійну пригоду схилами гігантського трампліну імені Хайні Клопфера в Оберстдорфі.

Виглядало кумедно, але Ліндвіку було не до сміху – лижі могли збити його зі стартової лавки, і закінчитися все могло погано. Невесело було і Домену – він залишився без пари лиж прямо перед стрибком. Працівник збірної Словенії стрімголов мчиться на гору розгону із запасною парою лиж Превца, а змагання тим часом відновлюються.

Лижі Домену доставили доволі оперативно, але було вже пізно. Перша спроба завершена, словенцеві здійснити свій стрибок журі так і не дозволило. Всі шанси збірної Словенії на медаль втрачені. Черговий удар долі для невезучого Превца.

Втім, той інцидент був лише маленькою ложкою дьогтю в величезній бочці меду, якою став нинішній сезон для Домена. 2-місячний період між інцидентами у Фалуні та Оберстдорфі був його безперервним тріумфальним туром. 9 перемог на етапах Кубку світу, вигране Турне чотирьох трамплінів і особисте золото польотного чемпіонату світу – справжній сезон мрій.

***

У Домена Превца, здається, не було шансів не стати стрибуном з трампліна – зимовий вид спорту №1 в Європі захопив майже всю його сім'ю. Батько, Божидар "Даре" Превц багато років є міжнародним суддею змагань зі стрибків з трампліна. І привів у спорт свого життя своїх дітей. Сини Петер, Цене та Домен, донька Ніка – всі стали стрибунами елітного рівня. І лише наймолодша, Ема, наважилася піти проти системи – вона займається фігурним катанням.

Хоча говорити, що Даре Превц привів у стрибки всіх своїх дітей, буде не зовсім вірно. Він привів у них свого найстаршого сина, Петера, а його приклад уже наслідували молодші. І всі добилися в стрибках колосальних успіхів.

Цене, Ніка, Домен і Петер Превци x.com/Bucholz_Adam

Хіба що окрім середнього з братів, Цене. Він протягом багатьох років був аутсайдером чи, в кращому випадку, середняком Кубку світу. Раптовий прорив трапився у попередньому олімпійському сезоні-2021/22. Регулярні потрапляння у топ-10 та перший подіум на Кубку світу, срібло командного турніру Олімпіади в Пекіні, 10 місце в загальному заліку Кубку світу… Здавалося, що попереду в Цене найкращі роки в кар'єрі, проте саме тоді, у віці 26 років, він несподівано вирішив завершити кар'єру та здобути вищу освіту. Піти зі спорту якраз тоді, коли нарешті ти почав досягати успіхів – дивне рішення.

Причина, з якої молодші Превци пішли стопами старшого з братів, Петера, проста: у нього добре виходило. Петер швидко почав досягати успіхів і виріс у стрибуна екстракласу. Золотим для нього став сезон-2015/16, коли він виграв Турне чотирьох трамплінів, польотний чемпіонат світу, Великий кришталевий глобус, і завершив Кубок світу з рекордом за кількістю перемог (15) і набраних очок (2303) за сезон. Перевершити ці показники досі не вдається нікому.

Домен дебютував на Кубку світу саме в золотий сезон свого старшого брата. І дебют вийшов вражаючим – 8 місце на першому етапі в німецькому Клінгенталі. Вже через кілька тижнів він вперше в кар'єрі потрапляє на подіум – 2 місце у швейцарському Енгельбергу. Переміг того дня не хто інший як Петер: Превци стали першим братським дуетом в історії, який разом піднявся на подіум особистого старту на Кубку світу.

Першої перемоги довелося чекати аж до старту наступного сезону. Втім, по-справжньому потішитися першій перемозі Домен не міг. Після першої спроби у фінській Руці лідирував Петер, проте в другому раунді Превц-старший неприємно впав на приземленні. Замість того, щоби святкувати свою першу в кар'єрі перемогу на Кубку світу, Домен переживав за здоров'я брата.

На щастя, нічого серйозного з Петером не відбулося. Проте колишнього блиску в його стрибках більше не було. А ось 17-річний Домен засяяв у всій красі. Сумарно на стартовому відрізку сезону він здобув 4 перемоги та їхав на Турне чотирьох трамплінів у жовтому бібі лідера Кубку світу та у статусі головного фаворита легендарної багатоденки. Здавалося, що, щойно одна зірка з сімейства Превців почала згасати, засвітила інша, ще молодша та талановитіша.

Проте падіння Домена виявилося не менш різким, ніж його злет. 26 місце на першому етапі в Оберстдорфі змусило забути про перемогу в Турне, незабаром словенець втратив лідерство у Кубку світу. До завершення сезону він лише раз піднявся на подіум, і фінішував у загальному заліку лише шостим.

Наступний сезон вийшов узагалі провальним. Його агресивний стиль стрибка приносив багато падінь і мало хороших результатів. Виключенням були хіба що польоти на лижах, на яких Домен, згідно з правилами, міг дебютувати лише після досягнення 18-річного віку. Перший же старт приніс 4 місце у Вікерсунді – результат, який дуже приємно виділявся на фоні провального сезону, в якому в словенця були великі проблеми навіть із потраплянням у очки.

Як і у більшості словенських стрибунів, польоти були у Превца-молодшого в крові, і наприкінці сезону-2018/19 у тому ж Вікерсунді він здобув свою першу за більш ніж два роки перемогу на Кубку світу. Проте це не стало передвісником повернення словенця до своїх пікових результатів. Навпаки: за наступні три сезони він жодного разу не піднявся на подіум на Кубку світу та надовго випадав із основи словенської збірної. З успіхів у той важкий період у кар'єрі Домена можна відзначити хіба що два командних золота на чемпіонатах світу з польотів на лижах.

Домен Превц Skijumping.pl

Все частіше про Домена говорили не як про суперталанта, який ось-ось розбереться зі своїми проблемами та стане стрибуном топ-рівня, а як про згаслу зірочку, яка сяяла зовсім недовго. Проте у нинішньому олімпійському циклі Превц-молодший почав додавати. Все це збіглося в часі з появою на небосхилі жіночих стрибків його молодшої сестри, Ніки.

18 лютого 2024 року Превц здобув першу за 5 років перемогу на Кубку світу, посівши перше місце в Саппоро. Наступного дня на іншому японському трампліні, в Зао, перемогла Ніка. Перший в історії випадок, коли брат і сестра перемогли на Кубку світу зі стрибків у один вікенд.

Прогрес Домена був зумовлений, перш за все, частковою відмовою від свого ультраагресивного стилю стрибка – він виглядав вражаюче, та не приносив бажаних результатів. А перемог хотілося, тому Превц-молодший модифікував свій стиль. Більше ніякого глибокого провалювання головою поміж лижі, значно вища траєкторія польоту, яка створює більше можливостей для коригувальних рухів і дає змогу ловити себе в разі якихось проблем чи раптових поривів вітру.

В другій половині минулого сезону поступовий прогрес змінився стрімким злетом на якісно новий рівень. Домен став головним героєм стрибкової частини чемпіонату світу 2025 року в Тронхеймі, де завоював два золота – в особистому та командному турнірах на великому трампліні. Перший великий індивідуальний титул у кар'єрі – у віці 25 років словенець нарешті дозрів до по-справжньому великих перемог.

Після тріуфмального мундіалю в Тронхеймі – дві перемоги на Кубку світу. Ну а в останній день сезону Домен поставив масний знак оклику, на домашньому трампліні в Планіці встановивши новий рекорд світу – 254,5 метра!

На жаль, є висока ймовірність, що рекорд Превца-молодшого, як і 250-метрове досягнення його старшого брата зразка 2015 року, довго не протримається. Справа в тому, що в 2028 році Планіца прийматиме чемпіонат світу з польотів на лижах, і до цього турніру планується провести реконструкцію трампліну. Потужність значно збільшиться, і оновлена "Летальніца" дозволить літати аж до 270 метрів – погоня за світовим рекордом розпочнеться з нуля.

Як би там не було, прорив у кар'єрі Превца трапився ще наприкінці минулого сезону. І всі його успіхи у поточній кампанії стали не якимось одкровенням, а органічним продовженням кінцівки минулого сезону – так, ніби 8-місячного міжсезоння й не було.

Домінує у нинішньому сезоні не лише Домен, а й Ніка. Вони приїхали на Олімпіаду-2026 у статусі лідерів Кубку світу та тепер хочуть поповнити свою скарбничку й олімпійським золотом. І після розчарувань у особистих турнірах на нормальному турнірі мікст – чудовий шанс таки зробити це, при чому, спільними зусиллями. Для обох Ігри в Італії стали першими в кар'єрі – у випадку з 26-річним Доменом повірити у це важко.

Старший брат Петер, який привів їх у стрибки, завершив кар'єру два роки тому, тому він до цієї дрім-тім, на жаль, не доєднається. Проте з гордістю спостерігатиме за успіхами Домена та Ніки з трибун. Після завершення кар'єри він не відійшов від стрибків, і наразі відповідає за екіпірування чоловічої збірної.