Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Стрибки з трампліна. Норвежка Стрьом стала олімпійською чемпіонкою

Олег Дідух — 7 лютого 2026, 21:46
Стрибки з трампліна. Норвежка Стрьом стала олімпійською чемпіонкою
Анна Одін Стрьом
Getty Images

У перший день зимових Олімпійських ігор-2026 був розіграний перший комплект нагород у стрибках на лижах з трампліна – жінки змагалися в особистому турнірі на нормальному трампліні HS 109.

Золото завоювала норвежка Анна Одін Стрьом. В драматичній боротьбі вона всього на 1,1 бала випередила головну фаворитку та лідерку Кубку світу, словенку Ніку Превц.

Бронзу завоювала японка Нозомі Маруяма. Для всіх трьох призерок це перші олімпійські медалі в кар'єрі.

Збірна України у жіночих стрибках на лижах з трампліна на Олімпіаді-2026 не представлена.

Підсумкові результати:

Наступний комплект медалей у стрибках буде розіграний у понеділок, 9 лютого. Чоловіки змагатимуться в особистому турнірі на нормальному трампліні.

Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Олімпійські ігри 2026 Стрибки із трампліна

Олімпійські ігри 2026

Мої лижі просто зникли в сльоті, – Діггінс – про падіння на старті своїх останніх Олімпійських ігор
Пропустила 2 роки. Зіркова гірськолижниця виступить на Олімпіаді-2026
Боротьба за OI-2026: італійська біатлоністка подала апеляцію до CAS з приводу допінга
Олімпійська рекордсменка Лолобріджида після здобуття золота вибігла на трибуни за сином
Велика Британія обіграла США в битві лідерів: результати матчів з керлінгу на Олімпіаді-2026

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік