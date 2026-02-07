Стрибки з трампліна. Норвежка Стрьом стала олімпійською чемпіонкою

У перший день зимових Олімпійських ігор-2026 був розіграний перший комплект нагород у стрибках на лижах з трампліна – жінки змагалися в особистому турнірі на нормальному трампліні HS 109.

Золото завоювала норвежка Анна Одін Стрьом. В драматичній боротьбі вона всього на 1,1 бала випередила головну фаворитку та лідерку Кубку світу, словенку Ніку Превц.

Бронзу завоювала японка Нозомі Маруяма. Для всіх трьох призерок це перші олімпійські медалі в кар'єрі.

Збірна України у жіночих стрибках на лижах з трампліна на Олімпіаді-2026 не представлена.

Підсумкові результати:

Наступний комплект медалей у стрибках буде розіграний у понеділок, 9 лютого. Чоловіки змагатимуться в особистому турнірі на нормальному трампліні.