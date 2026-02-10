Бенефіс Швеції. Сван – олімпійська чемпіонка в лижному спринті

Шведська лижниця Лінн Сван завоювала золото зимових Олімпійських ігор 2026 року в особистому спринті класикою. В фіналі вона випередила двох партнерок по команді – чемпіонку Пекіна та чинну чемпіонку світу в цьому виді програми, Йонну Сундлінг, і Майю Дальквіст.

Для Сван це перша олімпійська медаль у кар'єрі. Попередні Ігри вона пропускала через важку травму плеча.

Україну в цьому виді програми представляли Анастасія Нікон, Софія Шкатула, Дарина Мигаль і Єлизавета Нопрієнко. Жодна з них пройти кваліфікацію не зуміла.

Результати фіналу:

Таким чином, Швеція забрала 5 медалей із 6 можливих у жіночих лижних гонках на даний момент. У скіатлоні золото та срібло завоювали Фріда Карлссон і Ебба Андерссон відповідно.