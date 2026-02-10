Італія виграла золото у шорт-треку в міксті, Нідерланди побили олімпійський рекорд

У вівторок, 10 лютого, на Олімпійських Іграх-2026 відбувся фінал змішаної естафети у шорттреку.

За нагороди боролися чотири команди: Італія, Канада, Бельгія та Китай. Найкращий час показав італійський квартет, який завершив змагання з результатом 2:39.019.

Срібні нагороди здобули представники Канади, а бронзу завоювала збірна Бельгії.

Олімпійські Ігри-2026. Шорт-трек. Змішана естафета.

1. Італія – 2:39.019

2. Канада – 2:39.258

3. Бельгія – 2:39.353

4. Китай – 2:39.601

Чемпіони Пекіна-2022 команда Китаю залишилася без нагород. Зазначимо, що на попередніх Олімпійських іграх Італія була срібним призером змагань у змішаній естафеті на 2000 метрів, а бронзу здобули угорці.

Цікаво, що у фіналі "Б", де змагалися невдахи півфінальних заїздів, був побитий олімпійський рекорд. Нідерландські ковзаняри пробігли естафету за 2:35.537, перевершивши результат "золотого" фіналу.

