Лижні гонки. Клебо став семиразовим олімпійським чемпіоном

Зірковий норвезький лижник Йоханнес Клебо став олімпійським чемпіоном 2026 року в особистому спринті класикою. У фіналі він випередив американця Бена Огдена та свого партнера по команді Оскара Опстада Віке.

Для Клебо це друге золото Олімпіади-2026 та сумарно сьоме в кар'єрі. Він знаходиться за крок до повторення рекорду зимових олімпіад, який ділять його співвітчизники Уле Ейнар Бьорндален, Маріт Бьорген і Гунде Сван.

Для Огдена та Віке це перші олімпійські медалі в кар'єрі.

Україну в цьому виді програми представляли два спортсмена – Олександр Лісогор і Дмитро Драгун. Обидва припинили боротьбу вже на стадії за стадії кваліфікації.

Результати фіналу:

Раніше жіночий спринт виграла шведка Лінн Сван.