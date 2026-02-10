Українська правда
Смага після заїзду в одномісних санях показала на руці спеціальний напис, підтримавши Гераскевича

Олексій Мурзак — 10 лютого 2026, 19:34
Смага після заїзду в одномісних санях показала на руці спеціальний напис, підтримавши Гераскевича
Олена Смага
Українська санкарка Олена Смага підтримала свого земляка, скелетоніста Владислава Гераскевича, якому МОК заборонив використовувати шолом із зображеннями фото українських спортстменів, які загинули внаслідок російського вторгнення.

Так, після третього заїзду на одномісних санях вона показала на своїй рукавиці напис Remembrance is not a violation – "Пам'ять не є порушенням".

Нагадаємо, що український скелетоніст провів перші тренування на Олімпійських іграх-2026 у спеціальному шоломі, на якому були зображення спортсменів, яких убила Росія. МОК заборонив Владиславу використовувати цей "шолом пам'яті".

Раніше свою думку з приводу цієї ситуації висловив і сам Гераскевич.

Такий вчинок та позицію скелетоніста підтримав президент України Володимир Зеленський та ще низка українських спортсменів. 

Владислав Гераскевич

