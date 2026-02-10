Українська правда
Медалі Олімпіади-2026 розсипалися під час святкувань: організатори розслідують інциденти

Сергій Шаховець — 10 лютого 2026, 17:05
Медалі зимових Олімпійських ігор 2026
МОК

Організатори Олімпіади-2026 розпочали розслідування інцидентів з медалями, які розсипалися під час нагородження.

Про це повідомляє AP News.

Головний операційний директор оргкомітету Олімпіади у Мілані та Кортіні Андреа Франчізі заявив, що над вирішенням проблеми вже працюють.

"Ми знаємо про цю ситуацію, бачили ці зображення. Ми намагаємося детально зрозуміти, чи є тут проблема", – сказав Франчізі в понеділок, 9 лютого.

Відповідні служби намагаються усунути усі недоліки, щоб надалі медалісти не відчували незручностей.

"Ми приділяємо цьому питанню максимальну увагу, адже медаль – це мрія спортсменів. Ми хочемо, щоб у момент її вручення все було абсолютно ідеально, бо вважаємо це найважливішою миттю. Тож ми над цим працюємо", – додав Франчізі.

Зазначимо, що у перші дні Олімпійських ігор проблеми з медалями виникли одразу в кількох спортсменів. Зокрема курйозна ситуація трапилася з американкою Брізі Джонсон, яка здобула перше золото у швидкісному спуску. Під час святкування медаль розвалилася в її руках. На щастя, організатори вже передали чемпіонці нову медаль.

У німецького біатлоніста Юстуса Стрелова, який виборов бронзу в змішаній естафеті, медаль відірвалася від стрічки, коли він танцював разом з товаришами по команді.

Американська фігуристка Аліса Лю опублікувала у соцмережах відео, на якому її золота медаль командних змагань відірвана від офіційної стрічки.

Нагадаємо, що на зимових Олімпійських іграх 2026, що відбуваються в Італії з 6 по 22 лютого, буде розіграно 116 комплектів медалей із 16 видів спорту.

