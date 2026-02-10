Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Провал Шиффрін. Австрійські гірськолижниці завоювали сенсаційне золото Олімпіади-2026

Олег Дідух — 10 лютого 2026, 15:57
Провал Шиффрін. Австрійські гірськолижниці завоювали сенсаційне золото Олімпіади-2026
Аріане Редлер
Getty Images

Австрійський дует гірськолижниць Аріане Редлер/Катаріна Хубер створив гучну сенсацію на зимових Олімпійських іграх 2026 року. Вони завоювали золото в командній комбінації.

Австрійки на 0,05 секунди випередили німецький дует Кіра Вайдле/Емма Айхер. Топ-3 замкнув другий дует збірної США – Жаклін Вайлз/Пола Мольцан.

Головними фаворитами був інший американський дует, Брізі Джонсон/Мікаела Шиффрін. Джонсон виграла спробу в швидкісному спуску, проте Шиффрін невдало пройшла слалом і залишила свій дует без медалі – четверте місце.

Збірна України в цьому виді програми представлена не була.

Підсумкові результати:

Напередодні чоловічу командну комбінацію виграв швейцарський дует Франьо Фон Алльмен/Тангі Неф.

Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Олімпійські ігри 2026 Гірськолижний спорт

Олімпійські ігри 2026

Італія виграла золото у шорт-треку в міксті, Нідерланди побили олімпійський рекорд
Ботн став олімпійським чемпіоном в індивідуальній гонці, Підручний посів 18 місце
Всупереч забороні МОК: Гераскевич вийшов у "шоломі пам'яті" на тренування Олімпіади-2026
Норвежець Рууд Бірк виграв золото у слоупстайлі на Олімпіаді-2026
МОК відмовляється бачити реальність: Харлан – про заборону Гераскевичу одягати "шолом пам'яті" на Олімпіаді-2026

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік