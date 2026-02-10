Провал Шиффрін. Австрійські гірськолижниці завоювали сенсаційне золото Олімпіади-2026

Австрійський дует гірськолижниць Аріане Редлер/Катаріна Хубер створив гучну сенсацію на зимових Олімпійських іграх 2026 року. Вони завоювали золото в командній комбінації.

Австрійки на 0,05 секунди випередили німецький дует Кіра Вайдле/Емма Айхер. Топ-3 замкнув другий дует збірної США – Жаклін Вайлз/Пола Мольцан.

Головними фаворитами був інший американський дует, Брізі Джонсон/Мікаела Шиффрін. Джонсон виграла спробу в швидкісному спуску, проте Шиффрін невдало пройшла слалом і залишила свій дует без медалі – четверте місце.

Збірна України в цьому виді програми представлена не була.

Підсумкові результати:

Напередодні чоловічу командну комбінацію виграв швейцарський дует Франьо Фон Алльмен/Тангі Неф.