Підозрюю, що йдеться про дискваліфікацію: Гераскевич – про заборону від МОК використовувати "шолом пам'яті"

Скелетоніст Владислав Гераскевич прокоментував заборону від Міжнародного олімпійського комітету (МОК) використовувати на тренування та змаганнях Олімпійських ігор-2026 шолом, на якому зображені фото загиблих українських спортсменів, наголосивши, що він не порушує жодних правил.

Про це він сказав у коментарі Tribuna.com.

"Цей шолом заслуговує бути на Олімпійських іграх, і світ має бачити наших спортсменів. Я не вважаю, що ми порушуємо будь-які правила МОК. Я вважаю, що ми маємо право виступати з цим шоломом", – наголосив Владислав.

За його словами, перші розмови щодо заборони почалися три дні тому, коли відбулося перше тренування.

"Після нього вже почалися звернення до НОК України, до Міжнародної федерації. Але ще нічого не було зрозуміло офіційно. На наступний ранок відбулося офіційне тренування, яке я успішно завершив, і після цього була зустріч в олімпійському селищі з паном, який відповідає за комунікацію між атлетом, НОК та МОК.

На цій зустрічі були також представники міністерства, тато теж був на цій зустрічі. І там нам повідомили, що суворо заборонено використовувати цей шолом", – сказав Владислав.

Гераскевич додав, що зараз він вимушений концентруватися на боротьбі з МОК, а не на змаганнях.

"Такі реалії сьогоднішнього дня. Немає кого звинувачувати, лише МОК", – зазначив він.

Владислав також пояснив, у чому полягає порушення.

"Існує так зване правило 50, яке нам говорить, що не можна використовувати речі, які сприяють політичній пропаганді, расовій пропаганді або дискримінації. Я вважаю, що у нас тут всього цього немає. І тут пропаганди явно не більше, ніж на прапорах інших країн, які вони носять на плечах, на своїх куртках чи на написі країн.

Я вважаю, що це набагато більша політична пропаганда. Тому я, чесно кажучи, не дуже розумію причини, чому ми не можемо виступати в цьому шоломі. Я маю подивитися офіційну відповідь від МОК до нашого Національного олімпійського комітету, тому що я цього не бачив", – сказав скелетоніст.

Спортсмен додав, що якщо продовжить використовувати цей шолом на наступних тренуваннях, то йому загрожувати дискваліфікація.

"Я підозрюю, що мова йде про дискваліфікацію. Поки що в нас взагалі немає багато деталей. Я все дізнаюся з медіа", – сказав Гераскевич.

Нагадаємо, що український скелетоніст провів перші тренування на Олімпійських іграх-2026 у спеціальному шоломі, на якому були зображення спортсменів, яких убила Росія. МОК заборонив Владиславу використовувати цей "шолом пам'яті".

Президент України Володимир Зеленський підтримав Гераскевича, а український НОК закликав МОК дозволити спортсмену надалі використовувати шолом на Іграх-2026.

Пізніше МОК нібито "пішов на компроміс" Владиславу, запропонувавши йому одягнути чорну пов'язку замість цього шолому. За словами представника МОК Марка Адамса, усі можуть висловлювати себе як завгодно в інших місцях, але на змаганнях потрібно дотримуватись нейтральності.