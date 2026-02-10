Тріумф Превців. Словенські стрибуни виграли змішаний командний турнір на Олімпіаді

Збірна Словенії зі стрибків з трампліна виграла змішаний командний турнір на зимових Олімпійських іграх 2026 року. Золотим став склад із Ніки Водан, Анже Ланішека, Ніки та Домена Превців.

Словенці розгромили суперників, випередивши на 30,9 балів Норвегію (Анне Одін Стрьом, Айрін Марія Квандал, Крістоффер Еріксен Сундал, Маріус Ліндвік). У боротьбі за бронзу Японія (Нозомі Маруяма, Сара Таканасі, Рьою Кобаясі, Рен Нікайдо) всього на 1,2 бала випередила Німеччину.

Збірна України в цьому виді програми не була представлена.

Підсумкові результати:

Напередодні чоловічий особистий турнір на нормальному трампліні виграв німець Філіпп Раймунд. Це був останній медальний старт у стрибках на 90-метровому трампліні, попереду – три медальних старти на великому, 120-метровому: особисті змагання у чоловіків і жінок, а також парний командний турнір (SuperTeam) у чоловіків.