Сальто Андерссон, травма Вонн і розпач Макграта: драми та розчарування Олімпійських ігор 2026

Олімпійські ігри – головні змагання в житті чи не кожного атлета в абсолютній більшості видів спорту. І всі хочуть мати після завершення кар'єри передусім приємні спогади про ці змагання, однак в реальності здобути медаль Ігор вдається одиницям, а абсолютна більшість залишається "масовкою" на цьому святі спорту.

Однак одна справа, коли залишається без медалі спортсмен, від якого нічого не очікували, і зовсім інша - фіаско фаворита або живої легенди, коли від нього всі чекають "золота". А буває і так, що невчасна травма або прикре падіння перекреслює роки щоденної праці.

"Чемпіон" розповідає про 10 найдраматичніших виступів на Олімпійських іграх 2026.

Марко Одерматт

Марко Одерматт Getty Images

28-річний швейцарський гірськолижник їхав на Олімпіаду до Італії як фаворит усіх дисциплін, окрім слалому. Попри це, "золото" Пекіна-2022 в гігантському слаломі залишається єдиним у його кар'єрі.

З Мілана Одерматт повертається з трьома нагородами: срібною у гігантському слаломі та бронзовими в супергіганті та командній комбінації. Натомість у швидкісному спуску він взагалі залишився без медалі, посівши прикре 4 місце.

У комбінації Марко цілком міг здобути "золото", але там його підвів напарник Лоїк Мейяр.

Ілля Малінін

Ілля Малінін Getty Images

21-річний американський фігурист був беззаперечним фаворитом турніру у чоловічому одиночному катанні. На двох попередніх чемпіонатах світу Малінін виграв золоту медаль. Саме Малінін є першим і єдиним фігуристом, який чисто виконав четверний аксель, що вважається найважчим стрибком у фігурному катанні.

На Олімпіаді-2026 Малінін лідирував за підсумками короткої програми й виходив на довільну під останнім стартовим номером, однак у вирішальний момент Ілля припустився п'яти грубих помилок.

Як наслідок, Малінін сенсаційно посів лише 8 місце. Олімпійським чемпіоном Ігор 2026 року він все ж став, проте лише в командних змаганнях.

Ліндсі Вонн

Ліндсі Вонн Getty Images

Легендарна американська гірськолижниця повернулася у спорт у 2024-му, після 5-річної перерви та заміни колінного суглоба в лівій нозі. Олімпіада-2026 була для неї головною мотивацією продовжити змагатись, однак буквально за тиждень до Ігор, під час етапу Кубку світу в Кранс Монтані, Вонн порвала передню хрестоподібну зв'язку лівого коліна.

Будь-хто на її місці на цьому б зупинився, проте Ліндсі наважилася виступити на олімпійській трасі. Стартувавши під 13-м номером, 41-річна американка помилилася за траєкторією на невеличкому трампліні на верхній частині дистанції та невдало приземлилася. Після її падіння гонку зупинили, Вонн евакуювали з траси на вертольоті та доправили до лікарні.

Під час обстеження у Ліндсі Вонн виявили складний перелом лівої ноги. Вона перенесла кілька хірургічних втручань, а батько легендарної спортсменки закликав її завершити кар'єру. Вочевидь, "золото" Ванкувера-2010 так і залишиться єдиним у її славетній кар'єрі.

Травма Вонн також не дозволила здійснитися одній із найбільш очікуваних подій Олімпіади-2026 – виступу Ліндсі в парі з іншою американською легендою, Мікаелою Шиффрін, у командній комбінації. Дві найтитулованіші гірськолижниці в історії мріяли про спільне золото, а залишилися ні з чим: Вонн того дня лежала в лікарні, а Шиффрін, яка виступала в парі з Брізі Джонсон, провалила слалом і залишилася без медалі.

Джессіка Діггінс

Джессіка Діггінс Getty Images

Для найтитулованішої лижниці в історії США Олімпійські ігри 2026 стали останніми в її кар'єрі. На старті змагань Діггінс зазнала падіння під час змагань у скіатлоні, внаслідок якого отримала забій та пошкодження ребер.

Попри це вона змогла продовжити виступи на своїй останній в кар'єрі Олімпіаді та навіть завоювати бронзову нагороду в індивідуальній гонці вільним стилем.

На цьому Джессіка не зупинилася і спробувала позмагатися за ще одну медаль у командному спринті разом зі своєю подругою та партнеркою по команді Джулією Керн. Та все ж там американський дует фінішував лише на п'ятому місці.

Рьою Кобаясі

Рьою Кобаясі Getty Images

29-річний японець їхав на Олімпіаду-2026 у статусі віцелідера Кубку світу та одного з явних претендентів на медалі в особистих турнірах. Проте у Предаццо зірковий японець виступив нижче рівня очікувань – 8 і 6 місця. Різкий контраст порівняно із золотом і сріблом в особистих турнірах чотири роки тому в Пекіні.

На цій Олімпіаді Кобаясі був у тіні свого партнера по команді Рена Нікайдо, який в особистих турнірах завоював дві медалі. Для японців чудовим шансом на золото був парний командний турнір, SuperTeam, перед стартом якого вони вважалися головними фаворитами. Втім, і там трапилася невдача. Кобаясі був слабкою ланкою в цьому дуеті, і японці в підсумку посіли лише шосте місце.

Втім, без медалі Рьою Предаццо все ж не покинув. Разом із тим же Нікайдо, а також Нозомі Маруямою та Сарою Таканасі, він завоював бронзу в міксті. Проте на фоні височенних очікувань такий доробок Кобаясі на Олімпіаді-2026 успіхом назвати важко.

Атле Ліє Макграт

Атле Ліє Макграт Getty Images

У змаганнях з чоловічого слалому стався драматичний фінал на трасі Стельвіо. 25-річний норвежець, який виходив на старт із чорною пов'язкою на руці через смерть дідуся, був головним фаворитом після першого спуску й очолював проміжний протокол із перевагою у 0,59 секунди. Проте під час другого спуску Макграт припустився помилки, яка призвела до розвороту лиж і його вильоту з дистанції.

Після інциденту атлет, який виступав у статусі віцечемпіона світу 2025 року, пішов у бік лісу, де викинув спорядження і певний час перебував наодинці, уникаючи камер. Під час Ігор-2028 йому буде 29 років, тож шанс позмагатися за олімпійську нагороду ще має з'явитися. Але лише через 4 роки...

До речі, Лукас Піньєйру Бротен, який приніс історичне "золото" Бразилії, є найкращим другом Макграта з дитинства.

Штефан Крафт

Штефан Крафт Getty Images

32-річний австрійський стрибун із трампліна є живою легендою у своєму виді спорту. Крафт виграв усе, про що можна мріяти: 15 медалей чемпіонатів світу, 3 з яких золоті, 3 Великі кришталеві глобуси, олімпійське золото 2022 року разом із командою... А ось особистої олімпійської медалі у Крафта, схоже, вже не буде.

Саме за особистою олімпійською нагородою Штефан, який класно почав сезон, їхав до Італії, прагнучи закрити останній гештальт у своїй кар'єрі. І хоча австрієць і під час тренувальних стрибків показував далекі від медальних результати, у вирішальний момент він взагалі провалився, посівши лише 27 місце.

До слова, австрійські тренери не взяли його до складу на жоден з двох командних турнірів. Вочевидь, все пішло шкереберть після того, як Крафт у грудні на 3 тижні випав зі змагань через народження доньки.

Ебба Андерссон

Ебба Андерссон Getty Images

Виступ Ебби Андерссон на Олімпіаді-2026 залишив максимально суперечливе враження. Два срібла та золото в дистанційних гонках – прекрасний результат, який міг би зробити шведку однією з героїнь Ігор в Італії. Проте в цій бочці меду не обійшлося без величезної ложки дьогтю, якою став її виступ в естафеті.

Збірна Швеції підходила до неї в статусі явного фаворита №1, Ебба бігла на другому етапі та отримала естафету від Лінн Сван уже в ролі лідера. Проте далі трапилася катастрофа. Перше падіння – і Андерссон втрачає лідерство. Перелякана шведка повністю розгубила впевненість під час проходження спуску, і впала ще раз, цього разу ще й зламавши лижу.

😮 Catastrophe pour la fondeuse suédoise Ebba Andersson ! Une chute spectaculaire, une fixation cassée et la voilà obligée de continuer avec un seul ski ! Le technicien qui lui vient en aide tombe également ! #MilanoCortina2026 pic.twitter.com/lL2GO9pRlo — Eurosport France (@Eurosport_FR) February 14, 2026

Кілька сотень метрів довелося їхати на одній, і за цей час було програно катастрофічно багато. Фріда Карлссон і Йонна Сундлінг зуміли частково виправити ситуацію та принести команді срібло, проте це зовсім не те, на що сподівався шведський дрім-тім перед стартом.

Дмитро Котовський

Дмитро Котовський Getty Images

24-річний лижний акробат був головною українською олімпійською надією на Іграх-2026. Упродовж сезону він певний час був лідером загального заліку Кубку світу та здобував перемогу на етапі, тож медалі від Котовського очікували небезпідставно. Але на олімпійському трампліні в Лівіньйо він зазнав подвійного фіаско.

Під час виконання своїх спроб Котовський двічі впав, що завадило йому набрати достатню кількість балів для того, щоб претендувати на місце у фіналі. Після фіаско в особистих змаганнях лижних акробатів Дмитро мав шанс реабілітуватися у змішаному командному турнірі, проте й там він не зміг приземлитися.

Дмитро Котовський ще молодий і матиме змогу реабілітуватися через чотири роки, однак Мілан-Кортіна-2026 для нього назавжди залишиться чорною сторінкою, яку прямо зараз хочеться перегорнути, але все ж необхідно проаналізувати, аби уникнути цих помилок у подальшій кар'єрі.

Жюстін Бреза-Буше

Жюстін Бреза-Буше Getty Images

Олімпійська чемпіонка 2022 року в масстарті та чемпіонка світу 2025 року у спринті не змогла здобути жодної медалі на Іграх 2026 року. В індивідуальній та спринтерській гонках 29-річна француженка не потрапила до топ-60, а в гонці з масовим стартом фінішувала 62-ю.

Французькі звитяги у змішаній та жіночій естафетах пройшли без її участі, що не дивно, адже саме Жюстін підійшла до цієї Олімпіади найслабшою ланкою команди. Причому протягом цього сезону Бреза-Буше була в порядку: брала на Кубку світу як командні, так і особисті нагороди, була однією з найкращих за швидкістю на лижні й стабільно забігала до чільної десятки.

Передусім на Іграх-2026 Жюстін підвела стрільба: лише один із 10 вогневих рубежів вона пройшла без промахів. Можливо, траса в Антгольці їй не підходить, адже тут вона виграла за свою видатну кар'єру лише одну особисту нагороду на Кубку світу. Так чи інакше, цій біатлоністці точно хочеться стерти з пам'яті лютий 2026-го.