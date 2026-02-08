Жива легенда стрибків без олімпійського золота. Штефан Крафт прагне закрити останній гештальт у кар’єрі

Сезон-2020/21 для Штефана Крафта був непростим. Зірковий австрієць тривалий час мучився через проблеми зі спиною, недостатньо тренувався та пропускав етапи Кубку світу, що позбавило його можливості захистити звання володаря Великого кришталевого глобусу. Здавалося б, сторінка у спортивній біографії, яку хотілося би якомога швидше перегорнути та забути.

Але на чемпіонаті світу в Оберстдорфі Крафт зумів врятувати проблемний сезон, у розкішному стилі завоювавши особисте золото на великому трампліні. Після скомканої підготовки, недостатньої змагальної практики та на фоні болю в спині зірковий австрієць зумів втретє в кар'єрі стати чемпіоном світу в особистому турнірі. Вражаюче досягнення, що яскраво ілюструє височенний клас Штефана. У свої 32 роки він уже переписав безліч рекордів світових стрибків і по праву вважається одним із найкращих у історії.

На відміну від багатьох інших видатних спортсменів у лижних видах, захоплення стрибками прийшло до Штефана не в дуже ранньому віці та не за сприяння старших членів сім'ї. В дитинстві Крафта цікавили гірські лижі та, перш за все, футбол. Ця пристрасть від нього нікуди не поділася: австрієць і досі полюбляє побігати зі шкіряним м'ячем у ногах і залишається палким фанатом мюнхенської Баварії.

Але у віці 10 років його життя змінилося раз і назавжди. Один із друзів Штефана, який займався стрибками, запросив того на своє тренування. Крафта польоти на лижах вразили, і вже за декілька днів він сам сидів на стартовій лавці, готуючись виконувати свій перший стрибок.

"Мене моментально захопило відчуття польоту і та безмежність, яку ти відчуваєш у той момент. Я почав переходити на все більші та більші трампліни, відчуття ставали все кращими, аж поки стрибки повністю не захопили мене. До сьогоднішнього дня захопливість польоту – це те, завдяки чому я продовжую займатися стрибками. Це особливе відчуття, яке неможливо описати словами", – розповідає сам австрієць.

Батьки підтримали захоплення Штефана, та погодилися відпустити сина в легендарну лижну академію в Штамсі – місце, де куються зірки. Німеччина чи Норвегія роблять ставку на децентралізовану систему – якомога більше трамплінів по всій країні, багато лижних клубів, які дозволяють великій кількості юних спортсменів займатися стрибками, не покидаючи батьківський дім.

Трампліни у Штамсі Skijumping.pl

В Австрії ж роблять ставку на централізовану систему. В лижній гімназії у Штамсі намагаються зібрати найкращих тренерів і найталановитіших юнаків з усіх куточків країни. Всі здобувають освіту та при цьому тренуються разом, конкурують, діляться секретами успіху – класичний синергетичний ефект. Саме це і зробило Штамс культовим місцем. Тут росли майже всі майбутні легенди австрійського лижного спорту – не лише стрибків, а й гірських лиж, біатлону та інших видів. Тому, немає нічого дивного в тому, що юний Крафт хотів потрапити саме сюди.

"Я не думав двічі, куди хочу піти. Коли я почув, що усі мої кумири, найкращі австрійські стрибуни, йшли у лижну гімназію в Штамсі, вона стала єдиною опцією для мене. Звичайно, спершу було важкувато з організаційної точки зору, але сім'я завжди мене підтримувала. У Штамсі система була побудована на те, щоби мені було однаково зручно як тренуватися, так і здобувати освіту", – згадує австрієць.

Переїзд у Штамс приніс свої плоди. Крафт стрімко прогресував і перетворювався на одного з найталановитіших стрибунів у країні. В 17-річному віці він потрапив до складу збірної Австрії на юніорcький чемпіонат світу 2011 року в Отепя. Там він завоював золото в командному турнірі та познайомився з Міхаелем Хайбьоком, який став співавтором тієї перемоги в Естонії.

У подальшому вони стануть хорошими друзями. Протягом багатьох років Крафт і Хайбьок разом виступатимуть уже за дорослу збірну Австрії та завжди ділитимуть готельний номер під час змагань. В особистому турнірі в Отепя Крафт став другим, програвши болгарину Владіміру Зографскі та випередивши таких майбутніх зірок стрибків, як Андерс Фаннемел чи Ріхард Фрайтаг.

Міхаель Хайбьок і Штефан Крафт Skijumping.pl

В 2012 і 2013 роках Крафт ще двічі їздив на юніорські чемпіонати світу, проте до особистого золота так і не дотягнувся, обмежившись двома бронзами. Як би там не було, такі результати на юніорських мундіалях не могли опинитися поза увагою тренерського штабу дорослої збірної Австрії, і вже 5 січня 2012 року Штефан дебютує на Кубку світу – він потрапив у національну групу австрійців на фінальний етап Турне чотирьох трамплінів у Бішофсхофені. Перший млинець виявився гливким – Крафт показав 54-й результат у кваліфікації та не пробився до основних змагань.

Наступного шансу на Кубку світу довелося чекати цілий рік. В січні 2013 року Штефан знову потрапляє до національної групи австрійців на Турне, цього разу – в Інсбруку. І виступ на "БергІзелі" приносить йому перші очки на Кубку світу – 23 місце. А вже через два дні в Бішофсхофені Крафт вперше гучно заявив про себе на весь світ, посівши 3 місце в день, коли Грегор Шліренцауер виграв своє друге Турне поспіль.

Той успіх став доленосним для Штефана. Головний тренер збірної Австрії, Александер Поїнтнер, більше не міг ігнорувати суперталановитого юніора, і Крафт закріпився в основному складі команди на Кубку світу. В наступній кампанії Штефан виступав на елітному рівні вже з перших стартів сезону, проте до складу команди на Олімпіаду-2014 не потрапив. На відміну від друга Хайбьока, який завоював у Сочі срібло командного турніру.

А вже у наступному сезоні трапився прорив на топ-рівень – при чому, і у Крафта, і у Хайбьока. Вони непогано розпочали Кубок світу та підходили до Турне в статусі хоч і не головних, проте претендентів на титул. Штефан почав із перемоги в Оберстдорфі – першої в своїй кар'єрі на Кубку світу, і зразу в такий момент, на такій арені!

Штефан Крафт Skijumping.pl

Чим довше тривало Турне – тим очевидніше ставало, що саме Крафт і Хайбьок розіграють "Золотого орла" між собою. Під час легендарної багатоденки обидві лідерські майки – як Турне, так і Кубку світу – ночували в одному номері, Крафта та Хайбьока. У Бішофсхофені наступила черга Міхаеля здобути першу перемогу на Кубку світу, проте дружня битва за "Золотого орла" завершилася на користь Штефана.

Здавалося, що після завершення кар'єри Томаса Моргенштерна та початку спаду Грегора Шліренцауера в збірній Австрії максимально плавно та безболісно відбулася зміна поколінь, і Крафт із Хайбьоком на багато років наперед стануть новими лідерами команди. Справдилися такі прогнози не повністю. Хайбьок на по-справжньому топовому рівні провів лише два сезони. Після цього його почали мучити травми, і колишній блиск у його стрибки або повертався епізодично, або був не настільки яскравим, як колись.

А ось Крафт дійсно став беззаперечним лідером збірної Австрії на ціле покоління. Сезон-2014/15 він завершив третім у загальному заліку Кубку світу, а вже через два роки вперше завоював Великий кришталевий глобус. 8 перемог на Кубку світу, золотий дубль у особистих турнірах на чемпіонаті світу в Лахті – навіть попри програне Турне, це був сезон мрій.

Під кінець тієї кампанії Штефану підкорилося ще одне історичне досягнення – рекорд світу. 18 березня у Вікерсунді він стрибнув на 253,5 метри. Це досягнення протрималося цілих 8 років – жоден світовий рекорд у стрибках за останні 74 роки не тримався настільки довго.

Наступний сезон став для Крафта найслабкішим з моменту появи в еліті світових стрибків – жодної перемоги на Кубку світу. Довгоочікуваний дебют на Олімпіаді також вийшов невдалим: в обох особистих турнірах Пхенчхану Штефан навіть не потрапив у топ-10, а в командних змаганнях австрійці стали лише четвертими. Попри все це, в загальному заліку Кубку світу австрієць фінішував шостим: результат, про який більшість стрибунів можуть лише мріяти, за його мірками був провалом – найкраща ілюстрація того, який високий рівень очікувань щодо самого себе створив Штефан.

В 2020 році Крафт вдруге став володарем Кубку світу. У тому сезоні головним суперником австрійця був Карл Гайгер. Із німцем вони йшли нога-в-ногу протягом усієї другої половини дистанції, проте Штефан усе ж виявився сильнішим. Так, можна говорити про те, що той сезон був завершений достроково через початок всесвітнього локдауну, пов'язаного з коронавірусом.

Проте стверджувати, що саме дострокове завершення сезону принесло Крафту титул, було б невірно. На момент передчасного фінішу у обох дуелянтів уже наступив помітний спад форми, і шансів відіграти 140-очкове відставання у Гайгера було небагато.

В сезоні-2023/24 Крафт втретє виграв Кубок світу, ставши за цим показником у один ряд зі своїм легендарним співвітчизником, Андреасом Гольдбергером. У тій кампанії Штефан домінував, уперше в кар'єрі здобувши двозначну кількість перемог на Кубку світу за сезон – 13. По ходу того сезону Крафт став рекордсменом за подіумами на Кубку світу за кар'єру, обійшовши Янне Ахонена.

Штефан Крафт Skijumping.pl

На старті поточного сезону Штефан побив ще один рекорд легендарного фіна – за кількістю набраних очок за кар'єру. Чергова ілюстрація феноменальної стабільності, яку австрієць демонструє протягом кар'єри. Не завжди він №1, але серед еліти він безперервно уже понад 10 років.

Попри видатні успіхи на Кубку світу, повторити успіх 2015 року на Турне чотирьох трамплінів усе ніяк не вдається. Причина проста – у певний момент над Крафтом нависло прокляття Гарміш-Партенкірхена. З року в рік австрієць на "Олімпіяшанце" провалювався – доходило навіть до вильоту в кваліфікації. Враховуючи, що трамплін у Гарміші не є дуже специфічним, знайти якесь раціональне пояснення цьому прокляттю вкрай важко.

Влітку 2024 року Крафт твердо вирішив покласти цьому край та дуже багато тренувався на "Олімпіяшанце". І свої плоди це принесло. У сезоні-2024/25 Штефан у Гарміші не переміг і навіть не потрапив на подіум – він посів лише 8 місце, проте зумів уникнути катастрофи та мінімізував свої втрати в загальному заліку Турне.

В Інсбруку Крафт переміг і повернув собі синій біб лідера багатоденки. Здавалося, омріяний другий "Золотий орел" уже практично в кишені. Проте Штефан його втратив на фінальному етапі у Бішофсхофені, який подарував одну з найдраматичніших розв'язок у історії Турне. Крафт боровся за титул із двома партнерами по команді – Яном Хьорлем і Даніелем Чофенігом.

Ян Хьорль, Даніель Чофеніг і Штефан Крафт Skijumping.pl

Перед Бішофсхофеном трійцю розділяло всього 1,3 бала. Штефан виграв першу спробу на "Пауль Ауссерляйтнер Шанце", проте два його суперники наступали на п'яти – розриви все ще були мінімальними.

Чофеніг, який ішов третім у Турне, у другій спробі видає блискучий стрибок 140,5 метра, але все було в руках його суперників. Хьорль відповідає ще більш далеким польотом – 143 метри. Але Ян відверто погано приземляється. Одразу після приземлення він хапається за голову, він сам усе розуміє. Хьорль отримує низькі оцінки за стиль і втрачає шанси на титул.

На горі залишається лише Крафт, і в цей момент на трампліні починає гуляти дуже неприємний вітер. Журі майже 10 хвилин намагається виловити підходящий момент для стрибка Штефана. На трампліні панує просто шалена напруга. І зрештою легендарного австрійця таки випускають на старт. Проте чи то вітер таки був несприятливим, чи Крафт перегорів від тиску відповідальності, але він летить всього на 137 метрів.

Турне програно, а шокований Чофеніг не може усвідомити, що щойно відбулося. Легендарні кадри, які назавжди увійдуть в історію. Проте Крафт навряд чи захоче про них згадувати – це був, напевно, найбільш болісний момент у його довжелезній кар'єрі.

Штефан Крафт щойно програв Турне-2025 Skijumping.pl

Олімпійський сезон-2025/26 Штефан розпочав сильно, проте австрієць заздалегідь попередив, що за Кубок світу не боротиметься, оскільки в грудні пропустить кілька етапів через народження дитини. І після другого етапу в Фалуні від відправився до дружини в очікуванні на появу на світ доньки.

З медсестрою Марісою Пробстль вони разом уже понад 15 років. При чому, ініціатором їхнього знайомства була сама дівчина. Ще в 2011 році, коли Крафт був маловідомим талановитим юнаком, вона у коментарях на Facebook привітала його з перемогою на етапі Континентального кубку.

Штефан звернув увагу на авторку коментаря, згодом вони почали переписуватися. Після тривалого онлайн-спілкування Крафт запросив Марісу на вікенд у горах. За словами обох, це було кохання з першого погляду.

Вони зіграли весілля вже двічі. Спершу, в 2022 році, провели скромну церемонію у вузькому сімейному колі. А через рік – влаштували масштабне, пишне весілля. Штефан тривалий час говорив, що діти в їхній сім'ї з'являться лише після того, як він завершить кар'єру: легендарний стрибун не хотів відлучатися від сім'ї тоді, коли його діти ростуть. Проте доля розпорядилася трохи по-іншому.

***

Янне Ахонен, Адам Малиш, Грегор Шліренцауер… Це далеко не повний список легендарних стрибунів, які ніколи не завойовували особистого золота Олімпіад. Так склалося, що у стрибках цей список значно довший, ніж у будь-якому іншому лижному виді спорту. Є у цьому переліку й місце для Крафта – в 2022 році в Пекіні він взяв золото з командою, проте в особистих турнірах Ігор ніколи не фінішував вище, ніж на 10 місці.

Олімпіада-2026 – шанс для Штефана заповнити останню прогалину в своєму багатющому послужному списку, додати діамант до корони одного з найвидатніших стрибунів у історії. Шанс, імовірно, останній: Крафту вже 32 роки, його пріоритети на очах зміщуються в бік сімейного життя. Але Штефан дуже хоче повернутися до дружини та маленької донечки з Італії з омріяним олімпійським золотом.