Зимові Олімпійські ігри-2026

Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Збірна США лише на бал випередила Японію та виграла золото в командних змаганнях на ОІ-2026

Олексій Мурзак — 8 лютого 2026, 23:57
Еван Бейтс та Медісон Чок
Getty Images

У неділю, 8 лютого, на Олімпійських іграх-2026 у Мілані були розіграні нагороди у командному турнірі з фігурного катання.

Так, золоті медалі виграла збірна США, яка здобула перемогу у танцях на льоду, посіла другі місця у короткій програмі, стала другою у довільній програмі (у жінок) та виграла довільну програму у чоловіків, набравши у підсумку 69 очок.

Срібними призерами, відставши лише на 1 заліковий бал, стала команда Японії, яка посіла перше місце у змаганнях спортивних пар, короткій програмі (у чоловіків та жінок) та довільній (у жінок), однак стала другою у довільній чоловічій.

Бронзу виграла команда Італії, яка за підсумком 4 видів набрала 60 очок.

Зазначимо, що командний турнір з фігурного катання складається з прокатів у чоловічому та жіночому одиночному катанні, спортивних пар, а також танцях на льоду. Фігуристи показують обидві програми (коротку та довільну), після чого їхні оцінки підсумовуються і визначаються медалісти Ігор серед збірних.

Олімпійські ігри-2026

Фігурне катання, парні змагання

  1. США – 69
  2. Японія – 68
  3. Італія – 60

Напередодні норвезький ковзаняр Сандер Ейтрем з олімпійським рекордом виграв золото на дистанції 5000 метрів.

Слідкуйте за текстовою трансляцією третього змагального дня на Олімпійських іграх 2026. Розклад медальних стартів, а також виступів українців ви можете детальніше переглянути за посиланням.

Фігурне катання Олімпійські ігри-2026

Фігурне катання

