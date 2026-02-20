Підвело падіння: Котовський та ще два українці не вийшли до фіналу Олімпіади-2026 у лижній акробатиці

На Олімпійських іграх 2026 відбулася друга кваліфікація змагань з лижної акробатики, у якій за вихід у фінал змагалися троє українців – Ян Гаврюк, Дмитро Котовський та Максим Кузнецов.

Лідер збірної України Дмитро Котовський не зміг покращити свій результат у першій кваліфікації, набравши у другій спробі 80.97. Українець невдало виконав приземлення і впав, через що вибув із боротьби.

Дебютанти ОІ-2026 Ян Гаврюк та Максим Кузнецов також отримали низькі оцінки (80.07 та 68.88 відповідно) за свої стрибки й не змогли потрапити до топ-12.

Нагадаємо, за підсумками першого відбору до фіналу кваліфікувався Олександр Окіпнюк. Він стане єдиним представником України у фіналі, який розпочнеться о 14:30 за київським часом.

Змагання у фристайлі перед початком Ігор-2026 називали однією з головних надій України на медаль на цих Іграх. До суперфіналу пройдуть шість кращих фіналістів.