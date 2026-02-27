Українська правда
Зимові Олімпійські ігри-2026

Вид спорту Гераскевича може зникнути з програми Олімпійських ігор

Руслан Травкін — 27 лютого 2026, 05:18
Владислав Гераскевич
Getty Images

Міжнародний олімпійський комітет вивчає можливість того, щоб під час зимових Ігор проводилися змагання не лише на льоду та снігу. Бобслей, скелетон та двоборство можуть зникнути зі списку зимових Олімпійських ігор.

Як пише видання gohandball.com та expressen.se, з літніх Ігор на зимові може перейти гандбол.

Вони посилаються на інформацію від журналіста Данкана Макрея. Він додає, що волейбол також може стати частиною зимової Олімпіади.

Причиною такого рішення від МОК слугує бажання зменшити кількість видів спорту на літніх Іграх.

У Лос-Анджелесі-2028 буде 36 видів спорту. Повідомляється, що через чотири роки, на Іграх у Брісбені, цю кількість скоротять до 32.

Стрільба з лука, сучасне п'ятиборство, важка атлетика та боротьба описуються як такі, що знаходяться під загрозою повного зникнення з олімпійської програми.

Види спорту, які проводяться в приміщенні перейдуть на зиму. З програми зимових Ігор також приберуть кілька дисциплін.

За інформацією Макрея, плани голови МОК Кірсті Ковентрі щодо реформування Олімпійських ігор набагато радикальніші, ніж вважалося раніше.

Нагадаємо, скелетон – це вид спорту, де Україну в Мілані представляв Владислав Гераскевич.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) відсторонив Гераскевича від офіційних стартів через використання "шолому пам'яті", на якому зображені українські спортсмени, яких убила Росія. Українська сторона намагалась оскаржити рішення МОК у Спортивному арбітражному суді, але CAS відхилив позов.

Нещодавно Гераскевич висловив свій намір виступити на Олімпійських іграх-2030. Владислав не лише хоче прийняти участь, а й виграти "золото" у цьому самому "шоломі пам'яті".

Відео Зірка біатлону потрапила в курйозний момент під час відомого музичного фестивалю
Владислав Гераскевич Олімпійські ігри 2026 МОК (Міжнародний олімпійський комітет) Кірсті Ковентрі

