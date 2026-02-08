Травмована Вонн важко впала на олімпійському швидкісному спуску

Легендарна американська гірськолижниця Ліндсі Вонн зазнала важкого падіння під час швидкісного спуску на Олімпіаді 2026 року в Кортіні д'Ампеццо (Італія).

Вона помилилася за траєкторією на невеличкому трампліні на верхній частині дистанції та невдало приземлилася. Після її падіння гонку зупинили, Вонн евакуювали з траси на вертольоті та доправили до лікарні.

🇺🇸Lindsey Vonn crashes in her Olympic return.



So heartbreaking to see after the third turn, where she lost control in the air and couldn't land the jump.



She seems to be in a lot of pain — of course, skiing on that torn ACL today.



Hopefully she's okay as can be. pic.twitter.com/o3jkbI5yLe — Ben Steiner (@BenSteiner00) February 8, 2026

Just devastated for Park City resident Lindsey Vonn. She gave everything she had with a torn ACL, but it was not meant to be. Still goes down as a true champion and inspiration. pic.twitter.com/K6Mk2HMJfe — Dana Greene (@dana_greene) February 8, 2026

Нагадаємо, Ліндсі наважилася вийти на старт швидкісного спуску з важкою травмою коліна. Вона порвала хрестоподібну зв'язку коліна під час етапу Кубку світу в Кранс Монтані.

Вонн успішно проїхала обидва контрольні тренування, проте у гонці припинила боротьбу ще на першому секторі. Скоріше за все, на цьому Олімпіада-2026 для 41-річної американки завершена.