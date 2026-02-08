Травмована Вонн важко впала на олімпійському швидкісному спуску
Легендарна американська гірськолижниця Ліндсі Вонн зазнала важкого падіння під час швидкісного спуску на Олімпіаді 2026 року в Кортіні д'Ампеццо (Італія).
Вона помилилася за траєкторією на невеличкому трампліні на верхній частині дистанції та невдало приземлилася. Після її падіння гонку зупинили, Вонн евакуювали з траси на вертольоті та доправили до лікарні.
Нагадаємо, Ліндсі наважилася вийти на старт швидкісного спуску з важкою травмою коліна. Вона порвала хрестоподібну зв'язку коліна під час етапу Кубку світу в Кранс Монтані.
Вонн успішно проїхала обидва контрольні тренування, проте у гонці припинила боротьбу ще на першому секторі. Скоріше за все, на цьому Олімпіада-2026 для 41-річної американки завершена.