Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Травмована Вонн важко впала на олімпійському швидкісному спуску

Олег Дідух — 8 лютого 2026, 13:19
Травмована Вонн важко впала на олімпійському швидкісному спуску
Ліндсі Вонн
Getty Images

Легендарна американська гірськолижниця Ліндсі Вонн зазнала важкого падіння під час швидкісного спуску на Олімпіаді 2026 року в Кортіні д'Ампеццо (Італія).

Вона помилилася за траєкторією на невеличкому трампліні на верхній частині дистанції та невдало приземлилася. Після її падіння гонку зупинили, Вонн евакуювали з траси на вертольоті та доправили до лікарні.

Нагадаємо, Ліндсі наважилася вийти на старт швидкісного спуску з важкою травмою коліна. Вона порвала хрестоподібну зв'язку коліна під час етапу Кубку світу в Кранс Монтані.

Читайте також :
Фото Повернення "черепашки". Неймовірна історія злетів і падінь легендарної Ліндсі Вонн

Вонн успішно проїхала обидва контрольні тренування, проте у гонці припинила боротьбу ще на першому секторі. Скоріше за все, на цьому Олімпіада-2026 для 41-річної американки завершена.

Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Олімпійські ігри 2026 травма Ліндсі Вонн

Олімпійські ігри 2026

Хочеться плакати від щастя: Коцар – про виступ на Олімпійських іграх
Відома фігуристка попросила викладача перенести дедлайн роботи через виступи на Олімпіаді
Жива легенда стрибків без олімпійського золота. Штефан Крафт прагне закрити останній гештальт у кар’єрі
Анастасія Меркушина – про непотрапляння на Олімпіаду-2026: Це не привід здаватися
Мілан-Кортіна-2026. День 3. Текстова трансляція

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік