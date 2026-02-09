Гірські лижі. Фон Алльмен став першим дворазовим чемпіоном Олімпіади-2026

У гірськолижному спорті вперше в історії зимових Олімпійських ігор був розіграний комплект нагород у командній комбінації. У понеділок, 9 лютого, у цьому виді програми змагалися чоловіки. Збірна України не була представлена.

Золото завоював швейцарський дует Франьо Фон Алльмен/Тангі Неф. Нагадаємо, 7 лютого, Фон Алльмен виграв швидкісний спуск. Таким чином, Франьо став першим дворазовим чемпіоном Олімпіади-2026.

Срібну медаль завоювали одразу два дуети – швейцарці (Марко Одерматт/Лоїк Мейяр) і австрійці (Вінсент Кріхмайр/Мануель Феллер). Італійці Джованні Францоні та Алекс Вінатцер, які лідирували після швидкісного спуску, відступили аж на сьоме місце.

Підсумкові результати:

У вівторок, 10 лютого, на Олімпіаді-2026 відбудеться жіноча комбінація. Початок швидкісного спуску – об 11:30 за київським часом.