Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Гірські лижі. Фон Алльмен став першим дворазовим чемпіоном Олімпіади-2026

Олег Дідух — 9 лютого 2026, 15:57
Франьо Фон Алльмен
Getty Images

У гірськолижному спорті вперше в історії зимових Олімпійських ігор був розіграний комплект нагород у командній комбінації. У понеділок, 9 лютого, у цьому виді програми змагалися чоловіки. Збірна України не була представлена.

Золото завоював швейцарський дует Франьо Фон Алльмен/Тангі Неф. Нагадаємо, 7 лютого, Фон Алльмен виграв швидкісний спуск. Таким чином, Франьо став першим дворазовим чемпіоном Олімпіади-2026.

Срібну медаль завоювали одразу два дуети – швейцарці (Марко Одерматт/Лоїк Мейяр) і австрійці (Вінсент Кріхмайр/Мануель Феллер). Італійці Джованні Францоні та Алекс Вінатцер, які лідирували після швидкісного спуску, відступили аж на сьоме місце.

Підсумкові результати:

У вівторок, 10 лютого, на Олімпіаді-2026 відбудеться жіноча комбінація. Початок швидкісного спуску – об 11:30 за київським часом.

