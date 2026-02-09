Стрибки з трампліна. Раймунд завоював олімпійське золото

Німецький стрибун Філіпп Раймунд завоював золото зимових Олімпійський ігор 2026 року на нормальному трампліні (HS 107). Він на 3,4 бала випередив поляка Кацпера Томасяка. Бронзу розділили одразу два стрибуни – японець Рен Нікайдо та швейцарець Грегор Дешванден.

Для усіх чотирьох це перші олімпійські медалі в кар'єрі. Раймунд, Томасяк і Нікайдо проводять свою дебютну Олімпіаду.

Українські стрибуни, Євген Марусяк і Віталій Калініченко, припинили боротьбу в першій спробі, посівши 42 і 47 місця відповідно.

Підсумкові результати:

Вже у вівторок, 10 лютого, у стрибках на лижах з трампліна буде розіграний третій комплект нагород – у змішаному командному турнірі. Початок першої спроби – о 19:45 за київським часом.