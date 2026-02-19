Французькі біатлоністи переписали історію Олімпійських ігор, встановивши "золотий" рекорд

У середу, 18 лютого, збірна Франції здобула "золото" в жіночій біатлонній естафеті на Олімпіаді-2026, завдяки чому було встановлено історичне досягнення.

Для "Ле Бльо" ця перемога стала вже третьою в естафетних дисциплінах на ОІ-2026. Раніше французи вибороли чемпіонство в чоловічій, а також змішаній естафетах.

Вони стали першою збірною в історії Олімпійських ігор, яка тріумфувала в усіх трьох естафетних дисциплінах на одних змаганнях. Зазначимо, що мікст уперше був включений до олімпійської програми у 2014 році.

На попередніх змаганнях у Пекіні-2022 Норвегія виграла чоловічу та змішану естафети. Проте в жіночій норвежки не потрапили навіть у трійку найкращих, фінішувавши четвертими.