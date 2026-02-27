Українська правда
Зимові Олімпійські ігри-2026

Зірка біатлону потрапила в курйозний момент під час відомого музичного фестивалю

Руслан Травкін — 27 лютого 2026, 01:24
Ліза Віттоцці
Скриншот

Зіркова італійська біатлоністка Ліза Віттоцці розсмішила глядачів музичного фестивалю Сан-Ремо, коли привіталася з відомим співаком Акілле Лауро, але проігнорувала ведучого Карло Конті.

Про це пише Rainews.it. Деталі додає Сomingsoon.it.

Запрошення окрім Віттоцці отримали Аріанна Фонтана та Франческа Лоллобриджида. Спортсменки виступили перед публікою з промовами.

Коли настав час прощатися, Віттоцці несміливо запитала, чи може вона привітатися з Акілле Лауро, який стояв позаду Карло Конті, і одразу підійшла, щоб потиснути йому руку, не приховуючи свого зворушення моментом. Співак вклонився і взяв її за руку.

Вона пішла дуже емоційно, ненавмисно зневаживши ведучого, який очікував рукостискання. Він жартома прокоментував епізод. Біатлоністка сказала: "Scusa". І потисла руку й йому. Глядачі відреагували на це сміхом.

Фестиваль італійської пісні в Сан-Ремо (Festival della canzone italiana di Sanremo) відбувається з 1948 року. Конкурс є змаганням оригінальних пісень італійських композиторів, які раніше не виконувалися публічно. Переможець визначається рішенням професійного журі та шляхом всенародного голосування.

Віттоцці

