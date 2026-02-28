Українська правда
З Олімпійських ігор на червону доріжку: Ейлін Гу засвітилася на модному показі в Мілані

Богдан Войченко — 28 лютого 2026, 01:00
Instagtam
Щойно відгриміли зимові Ігри-2026, а Ейлін Гу вже змінила гірські схили на перший ряд тижня моди в Мілан. Триразова олімпійська чемпіонка з фристайлу стала однією з головних героїнь показу Prada.

Після тріумфу на Олімпіаді в Мілані-Кортіні, де вона здобула золото та два срібла, 22-річна спортсменка не стала брати паузу. Натомість Гу одразу поринула в атмосферу fashion-столиці Італії.

На показі Prada вона з'явилася в елегантному темно-сірому костюмі з двобортним жакетом, доповнивши образ гольфами до коліна, бордовими туфлями та масивними круглими окулярами. Та Prada – лише частина її насиченого графіка.

Напередодні Гу стала почесною гостею шоу Brunello Cucinelli. Вона з'явилася у шовковій сукні айворі з відкритою спиною та легкою шкіряною курткою, поєднавши жіночність і спортивну силу. Дизайнер Брунелло Кучінеллі особисто привітав чемпіонку, піднявши її руку в жесті, що символічно нагадував олімпійський подіум.

Після завершення Ігор Гу відверто заявила, що настав час її "іншої роботи".

"Це Тиждень моди в Мілані. У мене є й інша робота модна. Я хочу досліджувати нові напрями, бути креативною та проявляти свою жіночність через моду. Вони так красиво співіснують зі спортом", наголосила спортсменка.

Нагадаємо, Гу є не лише найтитулованішою фристайлісткою свого покоління, а й моделлю агентства IMG та студентка Стенфордського університету. Вона з'являлася на обкладинках китайських версій Vogue, Harper's Bazaar, Elle, Cosmopolitan і GQ, а також брала участь у кампаніях Fendi, Gucci, Louis Vuitton та Tiffany & Co.

Раніше повідомлялося, що у родині Ейлін сталася трагедія. В останній змагальний день на Олімпійських іграх 2026 спортсменка дізналася про смерть бабусі.

