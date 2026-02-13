Українська правда
Попереду довгий шлях: Вонн перенесе перенесе ще щонайменше дві операції після падіння на OI-2026

Микола Літвінов — 13 лютого 2026, 23:21
Попереду довгий шлях: Вонн перенесе перенесе ще щонайменше дві операції після падіння на OI-2026
Ліндсі Вонн
Getty Images

Легендарна американська гірськолижниця Ліндсі Вонн повідомила про складний план свого лікування після важкої травми на Олімпійських іграх-2026, заявивши, що на неї чекають ще щонайменше два хірургічні втручання – одне в Італії та ще одне вже в США.

Про це розповіла у відео в Instagram. Деталі повідомляє Reuters. 

"Завтра у мене буде ще одна операція, і, сподіваюся, вона пройде добре, і тоді я, можливо, зможу виписатися і повернутися додому, але тоді мені знадобиться ще одна операція.

Я ще не знаю, що саме це означає, поки не отримаю більш якісні знімки, але саме в такому стані я зараз перебуваю".

Ліндсі зазначила, що після важких днів нарешті "почувається більш схожою на себе", але попередила, що попереду "довгий, довгий шлях".

Спортсменка подякувала за підтримку фанатам та родині, додавши, що перегляд виступів американської збірної підіймає їй настрій у лікарні.

Зазначимо, що лише 30 січня Вонн під час етапу Кубку світу в Кранс Монтані (Швейцарія) порвала передню хрестоподібну зв'язку лівого коліна. Попри настільки важку травму, 41-річна американка наважилася виступити на Олімпіаді, де ще раз упала.

Зауважимо, у Вонн виявили складний перелом лівої ноги. Батько легендарної спортсменки закликав її завершити кар'єру.

Ліндсі є однією з найтитулованіших гірськолижниць у історії, восени 2024 року вона повернулася у спорт після 5-річної перерви та заміни колінного суглоба в лівій нозі.

