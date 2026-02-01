Стрибки з трампліна. Превц оформив переможний дубль у Віллінгені

Зірковий словенський стрибун Домен Превц оформив переможний дубль на етапі Кубку світу в німецькому Віллінгені. У неділю, 1 лютого, лідер загального заліку знову розгромив суперників, на 31,7 бала випередивши японця Рена Нікайдо.

Топ-3 замкнув господар змагань, німець Філіпп Раймунд. Для Превца це четверта перемога поспіль на Кубку світу.

Українські стрибуни, Євген Марусяк і Віталій Калініченко, припинили боротьбу в першій спробі, посівши 36 і 43 місця відповідно.

Підсумкові результати:

Це був останній старт на Кубку світу зі стрибків на лижах з трампліна перед зимовою Олімпіадою-2026 у Італії. Перший комплект нагород буде розіграний у жіночих стрибках на нормальному трампліні в суботу, 7 лютого.