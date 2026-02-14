Драма Швеції. Норвежки – олімпійські чемпіонки в лижній естафеті

На зимових Олімпійських іграх 2026 року було розіграно комплект нагород у жіночій естафеті в лижних гонках. Золото несподівано завоювала збірна Норвегії в особі Крістін Фоснес, Астрід Слінд, Каролін Сімпсон-Ларсен і Хейді Венг.

Беззаперечними фаворитами гонки була збірна Швеції, проте вона всі шанси на перемогу втратили на другому етапі. Ебба Андерссон двічі впала, внаслідок другого падіння вона зламала лижу. Сумарно на цих двох інцидентах вона втратила півтори хвилини.

😮 Catastrophe pour la fondeuse suédoise Ebba Andersson ! Une chute spectaculaire, une fixation cassée et la voilà obligée de continuer avec un seul ski ! Le technicien qui lui vient en aide tombe également ! #MilanoCortina2026 pic.twitter.com/lL2GO9pRlo — Eurosport France (@Eurosport_FR) February 14, 2026

Після цього Фріда Карлссон і Йонна Сундлінг зуміли підняти Швецію на другу позицію та принести команді срібло. Бронза – у фінської четвірки Йоханна Матінтало, Кертту Нісканен, Вільма Рююттю та Ясмі Йонсу.

Збірну України в цій гонці представляли Анастасія Нікон, Дарина Мигаль, Софія Шкатула та Єлизавета Нопрієнко. Ще на третьому етапі Україну зняли з дистанції як колових.

Підсумкові результати:

У неділю, 15 лютого, на Олімпіаді-2026 відбудеться чоловіча естафета. Початок – о 13:00 за київським часом.