Шайдоров виграв "золото" у чоловічому фігурному катанні, Марсак – 19-й

Микола Літвінов — 14 лютого 2026, 00:00
Кирило Марсак
Getty Images

У п'ятницю, 13 лютого, на льодовій арені в Мілані завершилися змагання з чоловічого одиночного фігурного катання. Спортсмени представили свої довільні програми, які визначили долю олімпійських нагород.

Олімпійським чемпіоном став представник Казахстану Михайло Шайдоров. За сумою двох програм (короткої та довільної) він набрав 291.58 бала. Для 21-річного спортсмена це найбільший успіх у кар'єрі: раніше він ставав чемпіоном чотирьох континентів (2025) та срібним призером чемпіонату світу (2025).

Срібну нагороду виборов фігурист із Японії Юма Кагіяма, який отримав від суддів 280.08 бала. Бронзова медаль дісталася ще одному представнику Японії Шуну Сато, результат якого склав 274.90 бала.

Справжньою сенсацією став провал головного претендента на "золото" Іллі Малініна. Американець, який був лідером після короткої програми, припустився помилок у довільному прокаті, посівши підсумкове 8 місце.

Україну в цьому виді програми представляв Кирило Марсак. Після успішного виступу в короткій програмі (11-те місце), у фіналі наш фігурист показав результат 137.28 бала і за сумою двох прокатів посів підсумкове 19 позицію, набравши 224.17 бала балів.

Марсак впав під час виступу на Олімпіаді-2026: він поскаржився на тиск через дискваліфікацію Гераскевича

Підсумкові результати:

  1. Михайло Шайдоров (Казахстан) – 291.58
  2. Юма Кагіяма (Японія) – 280.08
  3. Шун Сато (Японія) – 274.90
  4. Чха Джунхван (Південна Корея) – 273.92
  5. Стівен Гоголєв (Канада) – 273.78

...
19. Кирило Марсак (Україна)224.17

Зазначимо, що поточний сезон став для Марсака одним із найуспішніших у кар'єрі. Його виступ на чемпіонаті Європи завершився історичним для України результатом – восьмим місцем, найкращим показником за останні 26 років.

Нещодавно Кирило в коментарі Чемпіону розповів, що отримав величезну кількість негативних повідомлень і коментарів у своїх соціальних мережах від росіян.

Нагадаємо, раніше на Олімпіаді-2026 розіграли медалі у танцях на льоду, де "золото" здобули французи Фурньє-Бодрі та Сізерон.

