Гірські лижі. Вон Алльмен став першим триразовим чемпіоном Олімпіади-2026

Олег Дідух — 11 лютого 2026, 14:06
Франьо Фон Алльмен
Швейцарський гірськолижник Франьо Фон Алльмен виграв супергігант на зимових Олімпійських іграх 2026 року в Італії. Він на 0,13 секунди випередив американця Раяна Кокрана-Зігле. Бронзу завоював зірковий партнер Фон Алльмена по збірній Швейцарії, Марко Одерматт.

Для Фон Алльмена це третє золото на його дебютній Олімпіаді. Раніше він виграв швидкісний спуск і командну комбінацію, де його напарником був Тангі Неф. Він – перший спортсмен, якому вдалося завоювати три золота на Іграх 2026 року.

Фон Алльмен міг завершити кар'єру в 17 років через смерть батька, а став першим дворазовим чемпіоном Олімпіади-2026

Україну в супергіганті представляв один гонщик – Дмитро Шеп'юк. Він програв Фон Алльмену 7,84 секунди та посів 36 місце – передостаннє з усіх, хто дістався фінішу.

Підсумкові результати:

У четвер, 12 лютого, на Олімпіаді-2026 у гірськолижному спорті буде розіграний ще один комплект нагород – у жіночому супергіганті.

