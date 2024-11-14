Суперзірка гірськолижного спорту відновила кар’єру в 40-річного віці

Легендарна американська гірськолижниця Ліндсі Вонн ухвалила рішення про відновлення спортивної кар’єри.

Про це повідомляє New York Times.

Вперше про можливе повернення Вонн у спорт повідомлялося ще на початку жовтня. Американка, яка завершила кар’єру у 2019 році, планує повернутися на Кубок світу на домашньому етапі в Бівер Кріку (13 – 15 грудня). Потім у її планах – етап у швейцарському Санкт-Моріці (21 – 22 грудня).

Уже в п’ятницю, 15 листопада чотириразова володарка Кубка світу має приєднатися до збірної США і розпочати тренування. Ліндсі не виключає участь у зимовій Олімпіаді 2026 року в Мілані та Кортіні д’Ампеццо.

Вонн є однією із найуспішніших гірськолижниць в історії. Вона 4 рази ставала володаркою Кубка світу в загальному заліку та здобула 82 перемоги на етапах. Також у колекції американки є золото Олімпіади-2010 на дві нагороди найвищого гатунку з чемпіонатів світу.

Це вже третє зіркове повернення у гірськолижному спорті у новому сезоні. Раніше до змагань повернулись Марсель Хіршер і Лукас Бротен.