Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Україна не вийшла в медальний фінал ОІ-2026 з лижної акробатики в міксті

Сергій Шаховець — 21 лютого 2026, 12:30
НОК України

На Олімпійських іграх 2026 завершився перший фінал з лижної акробатики змішаних команд.

У змаганнях взяли участь сім збірних. Для України це був останній шанс вибороти нагороду на Іграх-2026. Наша команда виступила у такому складі: Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк та Дмитро Котовський. Для участі в медальному фіналі потрібно було потрапити у топ-4.

Першою в нашій команді стрибала Брикіна, яка отримала від суддів оцінку 90.58. Завдяки цьому результату "синьо-жовті" опинилися на другому місці.

Окіпнюк пішов на ризик та виконав складний за технікою стрибок. Під час приземлення Олександр не втримався на ногах, через що отримав оцінку 76.92. Після двох стрибків Україна опустилася на 5 місце.

Лідер збірної України Котовський невдало виконав свій стрибок, здійснивши жорстке приземлення. За виступ Дмитро отримав оцінку 87.17.

У підсумку Україна посіла непрохідне місце, залишившись без суперфіналу. За медалі боротимуться збірні США, Китаю, Австралії та Швейцарії.

НОК України

Олімпійські ігри 2026. Лижна акробатика, мікст. Фінал 1

  • 1. США – 351.23
  • 2. Китай – 315.02
  • 3. Австралія – 289.04
  • 4. Швейцарія – 278.48
  • ...
  • 6. Україна – 254.67

Медальний суперфінал відбудеться у суботу, 21 лютого, та розпочнеться о 12:45 за київським часом.

Зазначимо, що на минулих Олімпійських іграх в Пекіні-2022 золоту медаль у цій дисципліні виборола команда США. "Срібло" здобули представники Китаю, а "бронзу" – збірна Канади.

Напередодні Олександр Окіпнюк не пробився до суперфіналу особистих змагань, посівши 10 місце. Лідер чоловічої команди Дмитро Котовський не зміг подолати кваліфікацію, опинившись поза топ-12.

Слідкуйте за найцікавішими подіями передостаннього змагального дня ОІ-2026 в текстовому онлайні на "Чемпіоні". Розклад виступів українських спортсменів, а також час медальних стартів ви можете детальніше переглянути за посиланням.

Відео 7 дисциплін в одному виді та українці серед лідерів: що потрібно знати про фрістайл
