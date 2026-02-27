Українська правда
Зіркова Лердам після тріумфальної Олімпіади достроково завершила сезон

Руслан Травкін — 27 лютого 2026, 04:44
Ютта Лердам
Instagram Jutta Leerdam

Зіркова нідерландська ковзанярка Ютта Лердам подякувала вболівальникам за підтримку й оголосила про дострокове завершення сезону.

Відомвідний пост з'явився у неї в Instagram. Деталі додає Ad.nl.

"Я закінчую сезон на високій ноті. Ставши олімпійською чемпіонкою, я виконала всі свої мрії. Я відчуваю себе дуже задоволеною", – написала вона.
Ютта стала олімпійською чемпіонкою на 1000 м, а також здобула срібло на 500-метрівці, де поступилася співвітчизниці Фемке Кок.

Дописом вона дала зрозуміти, що не буде змагатися на чемпіонаті світу (ISU World Speed Skating Championships), який пройде з 5 по 8 березня в Херенвені.

У своєму зверненні Леердам дякує людям, які підтримували її протягом останніх кількох років на шляху до вершини. Вона також відзначила й Джейка Пола. Блогер і боксер є її другою половинкою.

"Дякую моєму нареченому за те, що був поруч, за те, що щодня слухав мене, коли я розповідала про цей вид спорту, про який ти навіть не знав до нашої зустрічі.

За те, що дозволив мені бути собою і підтримував мене протягом цієї подорожі. Ти такий люблячий чоловік. Я кохаю тебе, Джейку", – додала Ютта.

Нагадаємо, спортсменка отримає за дві медалі ОІ від Олімпійського комітету Нідерландів досить скромну суму

