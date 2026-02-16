Українська правда
Стрибки з трампліна. Австрія – олімпійські чемпіони в парному командному турнірі

Олег Дідух — 16 лютого 2026, 22:11
Ян Хьорль і Штефан Ембахер
Skijumping.pl

На зимових Олімпійських іграх 2026 року був розіграний перший в історії комплект нагород у чоловічому парному командному турнірі (SuperTeam). Золото завоював австрійський дует Ян Хьорль/Штефан Ембахер. Для Ембахера це перша олімпійська медаль у кар'єрі, Хьорль 4 роки тому завоював золото в класичному командному турнірі.

Срібло завоював польський дует Павел Вонсек/Кацпер Томасяк, бронзу – норвежці (Йоханн Андре Форфанг/Крістоффер Еріксен Сундал). Зазначимо, що вирішальна, третя спроба була скасована за 4 стрибки до кінця через складні погодні умови.

Збірна України припинила боротьбу ще у першій спробі, посівши 14 місце.

Підсумкові результати:

На цьому програма стрибків на лижах з трампліна на Олімпійських іграх 2026 року завершена.

