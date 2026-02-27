Порадувала найбільшу фанатку: зіркова ковзанярка Ютта Лердам привезла бабусі олімпійські медалі
Нідерландська ковзанярка Ютта Лердам після завершення Олімпіади-2026 вирушила до своєї найбільшої фанатки – бабусі. Саме їй вона показала омріяне золото.
Милим відео зіркова спортсменка поділилася з фанатами у соцмережах.
"Я думаю, що вони важать по 5 кг", – пожартувала бабуся, тримаючи медалі в руках.
У відповідь Ютта зворушливо написала під відео:
"Це дуже багато для мене означає. Бабуся завжди казала, що після смерті дідуся вона знайшла розраду й сенс у тому, щоб щовихідних дивитися, як я змагаюся, і зберігати вирізки з газет про мене. Омі, я люблю тебе".
Нагадаємо, Ютта стала олімпійською чемпіонкою на 1000 м, а також здобула срібло на 500-метрівці, де поступилася співвітчизниці Фемке Кок.
Під час Ігор з'явилася інформація, що завдяки медальному успіху Лердам може заробити восьмизначну суму. Лише коротка поява логотипу Nike після перемоги потенційно принесла їй близько мільйона доларів.
Згодом стало відомо, що нідерландка виставила на аукціон свій костюм після тріумфу на Олімпіаді.
Раніше повідомлялося, що за свої виступи на Іграх-2026 Ютту нагородили лицарським титулом на батьківщині.