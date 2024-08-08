Париж-2024. День 13. Текстова трансляція
8 серпня, у тринадцятий змагальний день Олімпійських ігор 2024, буде розіграно 25 комплектів медалей у 12 видах спорту.
Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію дванадцятого змагального дня Олімпійських ігор 2024.
10:40. 🏊♀️ Розіграно комплект медалей у плаванні на 10 кілометрів на відкритій воді. Золоту медаль виграла чемпіонка Ріо-2016 та срібна призерка Токіо-2020 Шарон ван Роувендал із Нідерландів.
Другою фінішувала австралійка Моеша Джонсон, а бронзову нагороду здобула італійка Джиневра Тадеучі.
1. 🥇 Шерон ван Ровендаль (Нідерланди) — 2:03:24,2
2. 🥈 Моеша Джонсон (Австралія) — 2:03:39,7
3. 🥉 Джиневра Тадеучі (Італія) — 2:03:42,8
10:00. 👋🏻 Доброго ранку, Україно! Сьогодні наша скарбничка може поповнитися трьома медалями! Гарантовано нагороду отримає борець греко-римського стилю Парвіз Насібов, який проведе фінальний поєдинок у ваговій категорії до 67 кілограмів.
На бронзову нагороду претендує ще один українець Жан Беленюк, який виступає у вазі до 87 кілограмів у греко-римській боротьбі. Також сподіваємося на важкоатлетку Камілу Конотоп.
Крім того, багато спортсменів розпочнуть або продовжать свій шлях до фіналів. Тож слідкуйте за всіма найцікавішими подіями разом із Чемпіоном!
Зауважимо, що на думку бейтингового оператора Favbet, українець Парвіз Насібов є аутсайдером поєдинку за золоту медаль у ваговій категорії до 67 кілограмів греко-римської боротьби. Фавбет дає наступні коефіцієнти:
- Перемога Парвіза Насібова — 3,00;
- Українець програє фінальну сутичку — 1,36.
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
- ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ «ФАВБЕТ». Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.