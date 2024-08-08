Париж-2024. День 13. Текстова трансляція

10:00. 👋🏻 Доброго ранку, Україно! Сьогодні наша скарбничка може поповнитися трьома медалями! Гарантовано нагороду отримає борець греко-римського стилю Парвіз Насібов, який проведе фінальний поєдинок у ваговій категорії до 67 кілограмів.

На бронзову нагороду претендує ще один українець Жан Беленюк, який виступає у вазі до 87 кілограмів у греко-римській боротьбі. Також сподіваємося на важкоатлетку Камілу Конотоп.

Крім того, багато спортсменів розпочнуть або продовжать свій шлях до фіналів. Тож слідкуйте за всіма найцікавішими подіями разом із Чемпіоном!