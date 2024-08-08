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Казбекова з 15-м результатом не змогла відібратися до фіналу спортивного скелелазіння

Ігор Чернявський — 8 серпня, 15:40
Казбекова з 15-м результатом не змогла відібратися до фіналу спортивного скелелазіння

Українська скелелазка Євгенія Казбекова посіла 15 місце у півфіналі Олімпійських ігор-2024 зі спортивного скелелазіння.

Євгенія набрала 84,6 очка. Цей результат не дозволив 27-річній дніпрянці пробитися до фіналу, тож вона завершила свої виступи на паризькій Олімпіаді.

Зазначимо, що Казбекова стала першою в історії представницею України у скелелазінні на Олімпійських іграх. Серед чоловіків у цій дисципліні брав участь Ярослав Ткач, який не зміг дістатися чвертьфіналу у протистоянні з легендарним французом.

Чемпіон веде текстову трансляцію 13-го дня Олімпійських ігор-2024, у якій оперативно повідомляє про головні події.

Олімпійські ігри-2024 Євгенія Казбекова Скелелазіння Україна на Олімпіаді-2024

Євгенія Казбекова

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