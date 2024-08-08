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Михайлов поступився борцю з Сан-Марино в 1/8 Олімпійських ігор

Ігор Чернявський — 8 серпня, 13:50
Михайлов поступився борцю з Сан-Марино в 1/8 Олімпійських ігор

Василь Михайлов зазнав поразки від Майлса Назема Аміна з Сан-Марина у 1/8 фіналу Олімпійських ігор-2024 з вільної боротьби.

Поєдинок завершився з рахунком 4:7. Тепер Михайлову потрібно сподіватися на те, що Амін дійде до фіналу, адже в такому випадку Василь зможе поборотися у втішних сутичках.

Нагадаємо, на попередній Олімпіаді в Токіо Михайлов також зупинився на стадії 1/8 фіналу.

За головними подіями 13-го дня Олімпійських ігор-2024 зручно слідкувати в текстовій трансляції Чемпіона.

Выльна боротьба Олімпійські ігри-2024 Василь Михайлов Україна на Олімпіаді-2024

Василь Михайлов

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