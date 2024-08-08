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Француз Томас здобув золото Парижа-2024 у велоспорті

Микола Дендак — 8 серпня, 21:50
Француз Томас здобув золото Парижа-2024 у велоспорті

Французький велосипедист Бенджамін Томас здобув золоту медаль в омніумі (гонка за очками) на Олімпійських іграх 2024.

Він отримав 164 бали загалом та обійшов найближчого переслідувача португальця Іурі Лейтао на 11 очок. Бронзову нагороду здобув бельгієць Фабіо ван ден Босше.

1. 🥇 Бенджамін Томас (Франція) — 164 бали;

2. 🥈 Іурі Лейтао (Португалія) — 153;

3. 🥉 Фабіо ван ден Босше (Бельгія) — 131.

Нагадаємо, напередодні збірна Нідерландів встановила світовий рекорд у командному спринті у велоспорті на треку.

За всіма головними подіями 13 дня Олімпійських ігор 2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.

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велоспорт

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